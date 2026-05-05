Mostecký Central zve 5. května na výjimečnou výstavu

Mostecký Central zve 5. května od 17 hodin na náměstíčko v Centralu na vernisáž výstavy fotografa a mosteckého rodáka Richarda Menzy, který dokázal v obyčejných chvílích najít neobyčejnou krásu. Každá fotografie je tichý příběh, jeden zachycený pocit. Akcí provede moderátor Vlasta Vébr.
Přijďte se na chvíli zastavit a nechat se unést atmosférou vzácných okamžiků zachycených objektivem muže, který byl nejen respektovaným fotografem, ale především člověkem milujícím život v jeho nejčistší podobě. Expozice představuje ucelenou tvorbu autora, která se zaměřuje především na dívčí portréty. Snímky v sobě nesou mimořádnou lehkost, čistotu a neopakovatelnou radost spojenou se vzpomínkami na šťastné dětství. Každá fotografie je tichým příběhem, který oslavuje bezstarostnost a krásu okamžiku – hodnoty, které Richard Menza dokázal ve své práci mistrovsky zachytit.
Atmosféru podvečera dokreslí hudební doprovod na saxofon v podání Romana Paška. Právě zde, v srdci Mostu, Richard často a rád dokumentoval místní dění a kulturní život. Výstava, jejíž koncept citlivě připravily Gabriela Menza Bryczová a Michaela Menzová, pak bude pro veřejnost přístupná po celý květen.
Tato expozice není jen přehledem technické zdatnosti autora, který byl známý svou skromností a ochotou vždy pomoci, ale především pozvánkou k emocím a zamyšlení.