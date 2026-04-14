Mostecký dobrovolník získal ocenění Křesadlo 2025 za pomoc dětem

V rámci slavnostního předávání ocenění Křesadlo 2025 byl v Divadelním sále Kulturního střediska města Ústí nad Labem oceněn dobrovolník z Mostu, pan Josef Suchý. Na ocenění ho nominovala koordinátorka Dobrovolnického centra Diakonie Most.
S dobrovolnictvím začal pan Suchý v kojeneckém ústavu, kam dvakrát týdně docházel číst dětem pohádky. Děti si ho velmi rychle oblíbily – pravděpodobně i proto, že jim v zařízení chyběl mužský vzor. Zpočátku mu říkaly „teta Pepa“, ale pan Suchý jim trpělivě vysvětlil, že je dědeček, a tak už mu dnes nikdo neřekne jinak než pohádkový děda Pepa. „Když se ke konci roku 2024 rušily kojenecké ústavy, pokračoval ve své činnosti v nově vzniklém dětském centru. A protože tam dětí ubylo, začal zároveň docházet i do dětského domova a ZDVOP. Jaké to bylo překvapení, když tam přišel poprvé a okamžitě se k němu seběhlo několik dětí se slovy: „Jééé, to je náš děda Pepa!“ Běžely k němu děti, se kterými se dříve setkával v kojeneckém ústavu. Bylo to velmi dojemné a milé setkání,“ říká Lenka Reichlová, koordinátorka Dobrovolnického centra Most.
Do dětského domova a ZDVOP nechodí jen číst pohádky – s dětmi si také hraje, a především si s nimi povídá. Snaží se je něco naučit, předat jim rady, zkušenosti a zážitky. Nově začal také docházet do mateřské školy, kam chodí po obědě číst dětem pohádky před spaním. S úsměvem říká: „Než dočtu pohádku, většina dětí už spokojeně a klidně spinká.“
„Pan Suchý ale nepomáhá pouze dětem. Aktivně se zapojuje i do činností pro seniory, kde se společně s koordinátorkou dobrovolnického centra a ostatními dobrovolníky účastní různých soutěžních aktivit pořádaných v domovech a penzionech pro seniory. Tyto akce přinášejí seniorům radost, aktivitu a pocit, že jsou stále užiteční,“ říká Lenka Reichlová a dodává: „Ačkoli má pan Suchý dvě svá vnoučata, za čtyři roky byl oporou mnoha dětem, kterým zpříjemnil dny, předal spoustu zkušeností a krásných chvil. Děti se na jeho návštěvy těší – mají radost, že za nimi někdo chodí, věnuje jim svůj čas a že mají i svého „dědu“. Svým příkladem pan Suchý dokazuje, že věk není překážkou pro pozitivní změnu v životech druhých. Za to mu patří velké DÍKY“.
Chcete také někomu změnit život k lepšímu? Staňte se dobrovolníkem!
Kontakt na Dobrovolnické centrum Diakonie Most:
Telefon: 724 026 917
E-mail: dc@most.diakonie.cz
Adresa: Lomená 47/2, 434 01 Most