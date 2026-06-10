Mostecký dopravní podnik posílí 12. a 13. června spoje na Dračí lodě

Vzhledem k pátečnímu a sobotnímu konání závodu dračích lodí v areálu vodní nádrže Matylda posílí DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova provoz MHD.
V pátek 12. června 2026 budou zhruba od 8:00 do 12:00 zařazeny kromě pravidelných spojů linky č. 22 ještě speciální posilové spoje označené
Dračí lodě. Autobusové spojení mezi centrem města a vodní nádrží Matylda bude tímto zajištěno přibližně v půlhodinových intervalech od rána až zhruba do 18:00 h.
Nejbližší zastávky k místu konání akce jsou Souš, Národního odboje a Souš, Matylda.
Jízdní řád: 22 a
Dračí lodě
V sobotu 13. června 2026 bude zhruba od 8:30 do 19:00 zajištěno autobusové spojení mezi centrem města a vodní nádrží Matylda přibližně ve čtvrthodinových intervalech. Kromě pravidelných spojů linky č. 22 mohou cestující využít speciální posilové spoje označené
Dračí lodě.
Nejbližší zastávky k místu konání akce jsou Souš, Národního odboje a Souš, Matylda.
Jízdní řád: 22 a
Dračí lodě
Trasa autobusů MHD:
Linka č. 22:
Nádraží – Rudolická, MUS, a.s. – Pod Lajsníkem – Krym – Sukova blok 501 – Sukova blok 508 – Okresní soud – Obchodní dům PRIOR – J. Skupy – Nemocnice – Pod Resslem – Autodrom – Souš, Tvrzova – Souš, Národního odboje – Souš, Finské domky – Souš, Matylda a zpět.
Posilová linka
Dračí lodě:
Obchodní dům PRIOR – J. Skupy – Luna – 1. ZŠ – Pod Resslem – Autodrom – Souš, Tvrzova – Souš, Národního odboje – Souš, Finské domky – Souš, Matylda a zpět.