Mostecký dopravní podnik vyhlásil zakázku na další etapu modernizace tramvajové trati v úseku Záluží – Kopisty

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova zveřejnil na Tender Aréna veřejnou zakázku na další etapu modernizace tramvajové trati v úseku Záluží – Kopisty.
Součástí projektu bude modernizace trolejového vedení, rekonstrukce kolejiště včetně přejezdů a výhybek, zřízení mazníkových míst, úprava zastávek s důrazem na bezbariérovost, doplnění moderního informačního systému a rekonstrukce tří mostních konstrukcí.Navazující úsek Kopisty – Most sev současné době koordinuje s ŘSD, aby rekonstrukce silničních i tramvajových mostů proběhla v rámci společné stavební akce.