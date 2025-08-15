Mostecký dopravní podnik zajistil 16. srpna dopravu na Mirai Summer Fest zdarma

Pro návštěvníky Mirai Summer Festu v sobotu 16.8. na mosteckém Benediktu zajistil Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova bezplatné parkování i kyvadlovou autobusovou dopravu zdarma. Využijte MHD a vyhněte se omezené kapacitě parkovacích míst.
Parkování:
– parkoviště u hypermarketu Albert – k dispozici zdarma od 15:00 do 0:30, omezená kapacita!
– velkokapacitní parkoviště přímo v areálu Benedikt
Kyvadlová doprava:
– autobusy „MIRAI FEST“ budou jezdit každých 15 minut na trase: parkoviště u hypermarketu Albert (zastávka Velebudická) – areál Benedikt (zastávka 18. ZŠ)
– přeprava kyvadlovou dopravou bude pro cestující zdarma
Před a po začátku Mirai mega koncertu bude interval kratší.
Zajištěna tak bude pohodlná přeprava tam i zpět po celou dobu festivalu i po Afterparty.
Autobusová linka č. 5:
– trasa OD PRIOR – 18. ZŠ (Benedikt)
– ve večerních hodinách budou zajištěny posilové spoje od 18. ZŠ až na Nádraží
– na autobusové lince č.5 platí tarif DPmML, a.s.