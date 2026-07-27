Mostecký herec Ján Burda zve komparzisty do celovečerního flmu HAMLET

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redakce HL
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HaHledají se komparzisté do vznikajícího českého celovečerního filmu HAMLET, který se odehrává v prostředí motorkářské komunity.

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Jedná se o nezávislý film, který propojí klasiku s drsnou současností. Legendární Hamlet v původním jambickém verši se přesouvá do světa motorkářů a jezdců na koních. Diváci se podle tvůrců mohou těšit na syrovou poetiku, vůni benzínu, dusot kopyt a shakespearovskou vášeň v jednom obrazu. Chybět nebudou opravdové motorky a akční scény. Před kamerou se objeví řada členů činohry mosteckého divadla spolu se známými televizními tvářemi.

HdV roli Hamleta se představí Ján Burda, Hcv roli Gertrudy Dana Morávková a zavražděného krále ztvární David Matásek. V dalších rolích diváci uvidí Marcela Rošetzkého, Radima Madeju nebo Karla Dobrého. Režie se ujal Ján Burda, ale spolu s ním se na režii podílí Filip Nuckolls. „Ve dnech z 14. na 15. srpna a pravděpodobně také z 15. na 16. srpna budeme natáčet závěrečné velké finále filmu. Jsou to nočky ! Takže se točí prosím od soumraku do úsvitu . Hledáme motorkáře, kteří by byli ochotni přijet v co největším počtu i se svými motocykly a stát se součástí této jedinečné scény,“ zve Ján Burda.

Natáčení proběhne v Mostě nebo jeho blízkém okolí. Přesná lokace bude všem přihlášeným včas upřesněna. „Je důležité počítat s tím, že pokud se rozhodnete přijet, bude potřeba být k dispozici po celou dobu natáčení obou nocí. Víme, že je to časově náročné, a o to více si každého, kdo se zapojí, budeme vážit. Účast je bez honoráře, ale vaše přítomnost bude pro film obrovskou podporou. Pomůžete vytvořit autentickou atmosféru a stanete se součástí nového českého filmu, který vzdává hold motorkářské komunitě,“ dodává Ján Burda.

Hlásit se můžete na Facebookovém profilu Jan Burda pod příspěvkem pro komparzisty.

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