Mostecký hospic dostal šek. Prostředky putovaly z letošního Let It Roll

V těchto dnech došlo na slavnostní předání finančního šeku mosteckému hospici. Dar v hodnotě 72 000 korun byl vybrán z letošního ročníku festivalu Let It Roll v rámci charitativního projektu Rollin Charity.
O tom, komu bude pomoc určena, rozhodovali sami obyvatelé Mostu prostřednictvím veřejné ankety. Nejvíce hlasů získal právě mostecký hospic, který poskytuje péči lidem v závěru jejich života a podporu jejich rodinám.
Projekt Rollin Charity vznikl s cílem pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Letos se organizátoři rozhodli zaměřit na region Mostecka, jakožto nového domova festivalu Let It Roll. Vybrané finance pocházejí z několika zdrojů, část z každé zakoupené vstupenky, výtěžek z prodeje limitované upcyklovatelné edice oblečení a také z prodeje speciální keramické kolekce vyrobené v chráněné dílně v Meziboří u Litvínova.
Finanční prostředky půjdou především na nákup léků a zdravotních pomůcek. Hospic plánuje investovat zejména do materiálu pro vlhké hojení ran, což je moderní metoda, která udržuje ránu v optimální vlhkosti, urychluje proces hojení a zároveň snižuje bolestivost oproti klasickému suchému ošetření.
Podpora festivalu Let It Roll tak přinese okamžitý přínos pacientům hospice a ukazuje, že hudební akce mohou mít pozitivní dopad i daleko za hranicemi festivalového areálu.