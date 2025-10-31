Mostecký polygon slaví dvacet let ve dvaceti dnech – nenechte si ujít lákavé a zajímavé akce!

Polygon Most letos slaví významné jubileum – 20 let od svého vzniku. Dvě desetiletí práce, během nichž se z mosteckého polygonu stalo největší a nejmodernější centrum kurzů bezpečné jízdy v České republice, si zaslouží oslavu.
Od 25. října odstartovalo 20 dnů oslav, během nichž čekají na návštěvníky i fanoušky akce, soutěže, slevy, dárky a speciální hosté. Každý den přinese něco jiného – od zážitkových kurzů až po soutěže o atraktivní ceny.
20 dnů oslav na Polygonu Most
Oslavy odstartoval Den bezpečnosti (25. října), který nabídl nejdostupnější svezení na okruhu i polygonu za celý rok a zároveň začátek velké soutěže o hodnotné ceny jako kurzy bezpečné jízdy, jízdy v závodním speciálu nebo dárkové balíčky.
V dalších dnech se můžete těšit například na:
- Jízdu na okruhu vlastním vozem jako dárek (1. 11.)
- Kávu a hrnek zdarma pro účastníky kurzu (2. 11.)
- Týden pro doprovod na kurz za 100 Kč (3.–7. 11.)
- Speciální rodinný kurz FOR FAMILY (8. 11.) – 2 za cenu 1
- Soutěže o vstupenky na Czech Truck & NASCAR Prix 2026 (9.–13. 11.)
- Premiéru nového motokurzu s Kamilem Holánem (14. 11.)
Navíc během oslav budou odhaleny i nové termíny motoškoly Pepy Sršně pro rok 2026 a připravuje se limitovaný kurz jízdy za snížené viditelnosti a další.
Dvacet let zkušeností, profesionality a tradice
Polygon Most od roku 2005 pomáhá řidičům zvládat krizové situace, zvyšovat jistotu za volantem a přispívat k větší bezpečnosti na českých silnicích.
„Dvacet let zkušeností je pro nás závazek i motivace. Pokračujeme dál – s důrazem na kvalitu, odbornost a budoucnost bezpečné jízdy,“ říká tým Polygonu Most.
20 let zkušeností. 20 dnů oslav. 20 důvodů, proč dorazit. Sledujte kalendář oslav a speciální nabídky: https://www.autodrom-most.cz/20-let-polygonu-most-bezpecnost-profesionalita-tradice-p19964/