Mostecký primátor: Jsme znepokojeni přítomností zahraničních pracovníků

Město Most sleduje přípravu zarážky v litvínovském závodě společnosti UNIPETROL RPA, s. r. o., která má proběhnout od 9. dubna do 10. června 2020 v Záluží. V souvislosti s plánovaným průběhem zarážky je město Most znepokojeno přítomností zahraničních pracovníků, kteří mohou být potenciálním rizikem v současné době, ve které jsou státy Evropy ohroženy koronavirem COVID-19.

“Počet zahraničních pracovníků společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. sice snížila z původních 1090 na 570, ale i tak je toto číslo z našeho pohledu vysoké. Napsali jsme proto dopis na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Krajský úřad Ústeckého kraje v němž jsme poukázali na možný problém a rizika spojená s přítomností zahraničních pracovníků. V současné době ani nevíme, kde budou zaměstnanci z cizích zemí ubytováni. Jsem z toho velice znepokojen,” říká primátor města Mostu Jan Paparega.

Město Most již obdrželo vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, že vynaložilo veškerou možnou snahu ke snížení rizika plynoucího z provedení investiční akce “Zarážka 2020” a opatření, která přijalo vedení UNIPETROL, povedou ke zdárnému průběhu akce a zajistí tak spolehlivost a technologickou připravenost rafinérie v Litvínově pro další období, což bude mít i pozitivní sociální dopad na město Litvínov a celý region.