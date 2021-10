Mostecký Rokáč Vinohrady chystá punkovou pařbu a hobby koncert

Mostecký hudební spolek v mosteckém Rokáči Vinohrady na nadcházející víkend připravil dva koncerty: V pátek 29. října to bude Punková pařba, na které vystoupí kapely ZDALEKA NE, GIRL ON HORSE a M3TA. Na sobotu 23. října je připraven koncert hobby kapely DBAND.

Pátek 29. října od 20 hodin

ZDALEKA NE – Energické uskupení, které produkuje slušně hrající Punk-Rock. Kapela z Mostu založená v roce 2009, hrající vlastní tvorbu. Za léta s lehce pozměněnou sestavou a přestávkami hraje dodnes.

M3TA – Třebízská Pop-Punková stálice na scéně již od roku 2012. Kapela, která má na svědomí pořádání festivalu Lets Go Fest. Hoši co za sebou mají velkou řadu klubových koncertů a nespočet velkých akcí. Momentálně mají odložené turné spolu s kapelou Girl On Horse.

GIRL ON HORSE – Garage Punk-Rocková parta z mělnického podloubí. Kapela má za sebou jak hraní na Benefičním streamu pro legendární klub 007, tak účinkování na festivalech jako Dead Summer Fest a podobně. Momentálně mají odložené turné po Česku a Slovensku s kapelou M3ta.

Sobota 30. října od 20 hodin

Hobby kapela DbanD vznikla v mostecké Hospůdce Dřevák, odtud ji můžete znát. Těší posluchače na zábavách, oslavách různých příležitostí písničkami, které si mohou lidičky zazpívat. Takže věci od kapel Katapult, Olympic, Lucie, od Jirky Schellingera, Vladimíra Mišíka, Petra Kalandry a pár cizích interpretů. Také zaznějí folkové písničky v podání Jirky Sosny. Zbytek kapely tvoří Ivan Kuszniruk (zpěv a akustická kytara), Rosťa Kuhn (baskytara), za bicí usedá Martin Baxa a dvě sólové kytary mají v rukou Roman Kočár a Václav Pazdera.

Protiepidemická opatření: Host může vstoupit do vnitřních prostor pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test.

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz, uveďte jméno, datum koncertu a počet osob. Vstupenky si poté vyzvednete na místě v den konání koncertu.