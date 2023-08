Mostečtí fotbalisté narazí 30. srpna na nejtěžšího soupeře

Zápas 2. kola MOL Cupu má potvrzený začátek, kterým je středa 30.8. s výkopem v 17:30. Hrát se bude na FSJM.

Most se potřetí ve své novodobé historii probojoval do 2 kola MOL Cupu a tentokrát narazí na dosud nejtěžšího soupeře, na prvoligové FK Pardubice. V prvním roce nové existence jsme s Českými Budějovicemi nehráli kvůli koronaviru, ve druhém ruce nás vyřadila druholigová Příbram a loni na podzim druholigová Vlašim. Tentokrát si mostečtí fotbalisté vyzkouší střet se zástupce elitní soutěže ČR.

FK Pardubice je celek hrající aktuálně již čtvrtou sezónu v nejvyšší české soutěži, kam postoupil v roce 2020. Po postupu do 1. ligy s názvem FORTUNA:LIGA skončily Pardubice nejprve na skvělém 7. místě, v následující sezóně pak na 11. místě, naposled teď na jaře zakončily ligovou sezónu na 14. místě a v baráži se utkaly s Příbramí. Souboj o sestup zvládly zejména díky výhře v Příbrami 2:0, na domácím stadionu následně uhájily bezbrankovou remízu.

V současné sezóně získaly dosud 4 bodu za výhru proti Karviné a remízu s Jabloncem, zápasy v Liberci, na Spartě a s Bohemkou jim nevyšly. V minulé sezóně MOL Cupu Pardubice ve 2. kole vypadly, a to ve Velvarech po prohře 0:1, o rok dříve ve 2. kole přešly přes Hostouň, následně vypadly v souboji s Jihlavou.

Most se do letošního 2. kola poháru dostal po výhře v Neratovicích 1:0, kde střelecky zaúřadovala naše nová ofenzivní posila Dominik Krukowski. Současnou sezónu začal Baník lépe než tu minulou, přesto má ale na kontě dvě domácí ztráty v zápasech, ve kterých mohl bodovat více. V prvním kole právě proti pardubickému béčku ve druhém poločase měli hráči mnohem více ze hry, vítěznou branku to však nepřineslo, naposled doma proti Kolínu, v závěru měli velký tlak, ale vítězná branka opět nepřišla.

Stadion Josefa Masopusta tak bude hostit další zápas větší kategorie, doposud šlo pokaždé o velké bitvy.