Mostečtí fotbalisté porazili FK Pardubice B

Most zvládl roli favorita a v domácím zápase porazil v sobotu FK Pardubice B dvěma Vobeckého góly v závěru utkání.

V zápase se sešly dva týmy s podobnou jarní formou, oba na jaře dokázaly třikrát zvítězit a pravidělně sbírat další body v remízách se svými soupeři. Stejně tak herní styl ukazoval, že se potkají dva týmy s podobnými herními prvky, které se budou vzájemně eliminovat. A skutečně skóre se jako bezbrankové drželo skoro celý zápas. Utkání začalo oboustranně velmi opatrně. Zejména Most zvolil spíše pomalejší, postupný přechod do útoku ve snaze minimálně ztrácet míče. Pardubice měly přímočařejší brejky, ale do šancí se rovněž nedostávaly. Kolem obou pokutových území však vznikaly standardní situace, ve kterých kralovali oba brankáři Halouska i Šmíd.

Až po půlhodině hry akce Zinhasoviče a Štefka trochu prolomila ledy v jinak až horkém odpoledni. Ve 31. minutě Štefko dobře pochopil povedený míč za obranu od Zinhasoviče a Most měl první vážnou šanci, kterou jsme však doslova zahodili. Minutu na to však nastartoval motorku na levé straně Vladimír Pátek a jeho 40-metrový sprint skončil bohužel jen získaným rohem. Posledních 15 minut první půle však už patřilo více Mostu. Petr Glaser našel dobřrým vysunutím ve vápně Láďu Pátka, který mohl být možná pohotovější při přípravě střely. Ve 44. minutě se Matěj Kubeš prosmýkl kolem svého obránce do vápna, servíroval Honzovi Štefkovi, ten se však v malém vápně dostal ke střele už příliš z úhlu, pokusil se propálit brankáře, ten však betony vyrazil na roh.

Nicméně Pardubice rovněž hrozily, v úvodu zápasu měly množství nedotažených akcí, kde povětšinou prováhaly dobrou příležitost ke střele z vápna, jakoby se zalekly Pavla Halousky v bráně a pokračovaly v kombinaci ve snaze prosadit se dovnitř vápna, tady už ale mostecká obrana takové pokusy nepřipustila, ačkoliv mnohdy za cenu rohových kopů.

Do druhého poločasu se odborná část hlavní tribuny shodla, že Most bude muset více zabrat a zrychlit při vytváření svých útočných akcí. Bylo cítit že šance na úspěch v dnešním zápase rozhodně je. Po změn stran se obraz hry skutečně proměnil, Most si dokázal místy vytvořit i trvalý tlak. Pardubice však pokračovaly ve svých rychlých brejkových akcích. Napětí rostlo. Mostecké ofenzívě pomohlo dobré nastřídání Jindry Novotného a Ondry Novického, počet dobrých příležitostí rostl. Mostecká ofenzíva se však nedostávala k zajímavým centrům nebo finálním přihrávkám, které pardubická obrana dokázala tak zvaně na poslední chvíli odvracet.

Utkání gradovalo v poslední 20-minutovce, Most přežil dvě velké příležitosti soupeře. V 66. minutě Halouska musel zblízka zpacifikovat jasnou šanci Brdičky a stejně tak v 71. minutě prudkou dorážku Leandra Rodriguese. V 75. minutě krásně zakombinovali Pátek, Glaser a Skurovec, finální přihrávka však opět zahaprovala. V 77. minutě centr Ládi Pátka sebral těsně před nůžkami Novotného brankář Šmíd.

V 79. minutě nastal snad jediný kontroverzní moment v zápase. Po přetaženém centru Petra Glasera, střílel Zinhasovič a trefil ruku otáčejícího se obránce Pardubic Šimka. Rozhodčí Lucie Šimková však rozhodla, že je-li ruka nastřelena, penalta se v žádném případě nepíská. Až v tento moment tribuna de facto zjistila, že utkání rozhodcuje dvojice žen společně s asistentem Zdeňkem Štípkem. Jistě emotivní moment se neobešel bez několika málo vulgarit, nicméně hrálo se dále a Most stupňoval svůj tlak.

Brankář Pavel Halouska přešel na výkopy dlouhého doletu a vysouval křídelníky rovnou za obranu soupeře. V 84. minutě dokonce stoper Maksič naběhl za obranu na přihrávku Novotného, v jasné šanci uvnitř vápna byl však vychytán skvělým brankářem Šmídem. Následovala série tří rohů, dvakrát se Pardubice ubránily, v 86. minutě však na opakovaný centr Zinhasoviče naskočil Vobecký a dostal konečně míč do sítě. Radost celého týmu proběhla spontánně u rohového praporku před kotlem mosteckých fans, kam se nejrychlejšími sprinty v zápase přesunul takřka celý mostecký tým kromě distingovaného brankáře Halousky. Radosti členů realizačního týmu chyběly jen kotouly nebo dlouhé skluzy v klubovém oblečení. Most si zasloužil skórovat, ve druhém poločase už byl jasně lepší a rozhodující moment přišel 4 minuty před koncem. Mostecké publikum si muselo zápas užít.

Závěr zápasu se dohrával, nechyběly dva dalekonosné odkopy, taktické střídání a nakonec ani penalta. Ve směru od rohového kopu, dalšího celosvětového zrdžovacího manévru se prosmýkl do vápna Jindra Novotný a byl podražen. K zahrání penalty se postavil netradičně Marek Vobecký, spoluhráčům se svěřil, že ještě nikdy nedal v jednom zápase dvě branky. Tento zlomový moment kariéry mu tak byl spoluhráči kolegiálně umožněn.

Most vyhrál na jaře čtvrtý zápas. Jarní jízda skutečně zatím vychází skvěle a spolu s Benešovem vykazují dva na podzim poslední týmy soutěže skvělou jarní formu. Tabulka ČFL se však nepříjemně zplošťuje a soutěž bude mít jistě svůj náboj i v dalších zápasech. V tabulce se však Most zatím příliš neposunul, stále figuruje na 13. místě, kde týmy pod ním mají i množství dohrávaných zápasů. Boj o udržení v soutěži trvá.

FK Baník Most-Souš – FK Pardubice B

Branky: 86. a 90. Vobecký

Sestava Mostu: Halouska – Kibal (77. Skurovec), Novák, Maksič, Pátek – Glaser, Vobecký, Zinhasovič – Kubeš (62. Novický, 90. Nguyen), Bouguetouta (62. Novotný), Štefko Co

Sestava Pardubic B: Šmíd – Costa, Vencl, Koukola, Hrnčíř (71. Kirchner) , Jarkovský, Novák, Šimek (87. Dostál), Rodrigues, Štichauer (71. Huf), Brdička (77. Miláček)