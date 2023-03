Mostečtí fotbalisté přivezli z Brozan remízu

A-mužstvo FK Baník Most Souš ve třetím jarním zápase remizovalo na hřišti Brozan 1:1, určitě cennou remízu z venku nakonec bere jako ztrátu.

Zápas se hrál na náročném terénu, na kterém vázla kombinace i rychlost pohybu. Zápas byl spíše bojovný než technicky-dovednostní. Most zvolil větší držení míče a trpělivost při vytváření útočných akcí. Hrálo se pomalu, spíše odzadu. Domácí měli slabší vstup do utkání, ale v průběhu hry jejich kvalita rostla. Přesto se hned v úvodu dostali ke třemi nebezpečným standardním situacím, které však mostecká obrana uhrála.

V prvním poločase měli největší šance Michal Rjaska a Adam Bouguetouta. První jmenovaný nebezpečně střílel a domácí brankář Havránek jeho střelu likvidoval na dvakrát a částečně se štěstím. Bouguetouta se objevil v obrovské příležitosti po střele Zinhasoviče, která se odrazila od spojnice branky Brozan. V akrobatické hlavičce však hlavičkoval nepřesně a brankář Havránek opět dokázal jeho pokus vytěsnit mimo.

Za domácí Brozany nejvíce hrozil Jindráček, v nebezpečné situaci však střílel hodně mimo, chvíli před poločasem se dostal k centru Krátkého, tečovaný míč naštěstí přeletěl všechny včetně branky. Výrazným hráčem Brozan byl i ex-teplický Soungole, který bořil většinu našich útočných akcí.

Po změně stran se ještě více zvýšila intenzita obranných zákroků. Kvalita hřiště se horšila a fotbal se proměnil ve skutečný boj, kterému bohužel přispíval nepřesný sudí Drábek. Série zákroků byla občas za hranou slušnosti nebo ohleduplnosti. Utkání se dostalo do velmi emotivní úrovně a potvrdilo rostoucí rivalitu směrem k našemu klubu. Zápas, které měl velmi dobrou kulisu a v mírném deštíku jej sledovala vysoká návštěva cca 350 lidí, se tak nevyvaroval vášnivým pokříkům nebo jiným projevům publika. Situaci podlehl brozanský Martin Jindráček, který se v rozmezí 3 minut nechal vykartovat. Červenou kartu v 60. minutě obdržel za kopnutí do ležícího Radka Kibala.

Most ucítil šanci. V průběhu zápasu měl větší držení míče. Přisuzuje se mu až 65% držení míče. Brozany však byly nebezpečnější v přechodové fázi a jejich individuality odehrály výraznější utkání. Po vyloučení Jindráčka a navýšené příležitosti si Most začal více věřit. Konečně si vytvořil větší tlak a tlačil se do střeleckých příležitostí. Nebezpečně střílel opět Zinhasovič nebo Glaser. V 65. minutě odcentroval Bína, na zadní tyči střílel Kibal, jehož střelu umístil do branky Matěj Kubeš. Most zaslouženě vedl 1:0 a vypadalo to dobře.

Hra se však dále kouskovala, neměla stále tempo ani rytmus hry. Situace se tak střídaly nahodile. V 75. minutě bohužel přišla skoro nevinná standardní situace na druhé straně, ze které se domácí prosadili, krásnou hlavičkou poslal míč za záda Halousky Karel Hasil. Zdá se, že Brozany vytěžily v zápase maximum. Proměněná standardní situace však potvrdila vysokou kvalitu osobností v brozanském kádru.

V posledních 15 minutách se zápas více méně dohrával. Výraznější šance už nepřišla ani na jedné straně. Brozany byly spokojené s remízou, Most chtěl strhnout zápas na svoji stranu, ale na těžkém terénu se už kombinačně neprosadil a v soubojích uspěli brozanští stopeři Hasil s Bechyněm.

SK Sokol Brozany – FK Baník Most-Souš 1:1 (0:0)

Branky: 75. Hasil – 65. Kubeš

Sestava Mostu: Halouska – Kibal (83. Cibulka), Novák, Maksič, Bína – Vobecký – Kubeš (83. Skurovec), Glaser, Zinhasovič, Rjaska (66. Štefko) – Bouguetouta (66. Novotný)

Sestava Brozan: Havránek – Soungole, Hasil, Schettl (71. Čada), Krátký, Novotný (71. Chukwuma), Strada, Bechyně, Výborný (89. Matoušek), Tichý (59. Bubeníček), Jindráček