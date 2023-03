Mostečtí fotbalisté remizovali v sobotu s FK Chlumec

Mostečtí fotbalisté na úvod jarní části před slušnou návštěvou remizovali doma s FK Chlumec 1:1, úvodní branku dal Matěj Kubeš.

Rozlosování sezóny přisoudilo FK Baník Most Souš na úvod jara těžký los, v prvních dvou zápasech potká třetí a druhý celek tabulky. Na úvod jarní části přicestoval do Mostu FK Chlumec nad Cidlinou a zopakoval se výsledek z prvního letního kola soutěže. Opět 1:1. Úvodní branku jara dal v 17. minutě Matěj Kubeš, který o několik momentů dříve trefil hlavičkou tyčku. Most měl velmi dobrý vstup do utkání, měl převahu, vytvářel si šance a soupeře zaskočil. Množství situací ve vápně soupeře volalo i po výraznějším gólovém zisku. Bohužel však FK Chlumec po rohu ve 27. minutě srovnal stav na 1:1.

Most měl do poločasu další šance, sice ne z kategorie vyložených, ale divákům na tribuně rostlo napětí. Příjemná fotbalová atmosféra dokreslovala celý první jarní zápas. Ve 43. minutě se na půlicí čáře zmocnil míče Zinhasovič, napřáhl k přelobování brankáře, míč už tak-tak mířil do branky, ovšem Lichtenberg konečky prstů vyškrábl parádně letíci balon na roh. V zápase proti sobě stáli oba brankáři z líhně FK Mladá Boleslav, Kryštof Lichtenberg a Pavel Halouska patřili k předním protagonistům zápasu.

Po změně stran se Most pokoušel o klíčovou branku, ke které byl nejblíže v 57. minutě. Filip Maksič po rohu střílel z jedničky na zadní tyč, míč však na brankové čáře vyhlavičkoval obránce. V další šanci střílel Kubeš do boční sítě. Několik ošemetných situací na hranici velkého vápna občas volalo po přímém kopu, ale pouze smůla chyběla k povedenému prostřčení míče do vyložené šance. V poslední dvacetiminutovce se do hry dostala nervozita. Přeci jen oba týmy nechtěly za žádnou cenu zkazit a úvodní utkání jara začalo mířit k remíze.

FK Baník Most-Souš – FK Chlumec nad Cidlinou 1:1

Branky: 17. Kubeš – 27. Finěk

Sestava Mostu: Halouska – Kibal, Novák, Maksič, Pátek (54. Bína) – Vobecký, Zinhasovič – Kubeš, Glaser, Rjaska (70. Novický) – Bouguetouta (70. Skurovec)

Sestava FK Chlumec: Lichtenberg – Zukal, Krčál, Gluski, Finěk, Zeman, Labík (71. Řezníček), Doležal (89. Frizoni), Čáp, Bastin, Ruml (58. Vaníček)