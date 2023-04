V sobotu 22. dubna hraje FK Baník Most Souš další domácí utkání a to s FK Pardubice. Soubouj dvou takřka nejlepších týmů jara vypukne od 15 hodin na stadionu Josefa Masopusta. Most je poprvé v sezóně favoritem utkání. Předpověď hlásí konečně krásný jarní den, přijďte fandit!