Mostečtí fotbalisté se 6. září utkají v 1. kole Poháru Ústeckého kraje se Strupčicemi

Ve středu v 18:00 hodin nastoupí fotbalové B-mužstvo FK Baník Most Souš k 1. kolu Poháru Ústeckého kraje na hřiště SK Strupčice.

Jako loňský semifinalista vstupuje mostecké B-mužstvo do nové sezóny Ústeckého poháru. V prvním kole los přisoudil Mostu nováčka I.A třídy SK Strupčice. S tímto klubem má Most aktivní hráčskou výměnu, aktuálně v Mostě působí Filip Tajmr, který absolvoval dorosteneckou éru ve Strupčicích a během jarní části si dokázal vybudovat stabilní pozici v mosteckém B-mužstvu. V minulé sezóně v Mostě působil i další strupčický hráč René Rada, mosteckým dorostem prošel i aktuálně zraněný Jakub Smetánka nebo dříve i Tomáš Pěnkava. Utkání tak bude mít malou příchuť derby.

Strupčice po loňských postupových dostizích s Chlumčany se probojovaly s dvoubodovým náskokem do I.A třídy, kde v úvodních čtyřech kolech dvakrát vyhrály a dvakrát prohrály. Naposledy absolvovaly o víkendu divokou prohru s Děčínem v poměru 3:9. Most má v této sezóně za sebou tři výhry v řadě, ovšem o posledním víkendu narazil doma na FK Ústí B a prohrál rovněž vysoko 3:5.

Ústecký pohár odehraje na podzim jediné kolo, zbytek soutěže se uskuteční na jaře 2024. Vítěz středečního duelu tak postoupí do osmifinále, které je na programu v dubnu 2024. Podzimnímu pohárovému klání se proto někdy přezdívá jako pohárová kvalifikace. V loňské sezóně Most B dokráčel přes Bílinu, Černovice, Horní Jiřetín až do semifinále, kde Most na penalty vypadl s Kadaní. Vítězem loňského Poháru ÚKFS se nakonec stal Baník Modlany, finále s Kadaní se hrálo na mosteckém hřišti na Souši. Jako vítězný tým se Modlany představily v letošním předkole MOL Cupu v červenci proti SK Štětí, zápas rozhodla až 14. série penalt.

Úvodní kolo ústeckého Poháru ÚKFS se hraje ve středu 6.9.2023 do 18:00 hodin na hřišti ve Strupčicích.