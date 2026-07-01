Mostečtí fotbalisté zahájí 6. července letní přípravu na druhou polovinu sezóny

A-tým Baníku Most už plánuje návrat k tréninkové přípravě. Hráči se poprvé sejdou v pondělí 6.7. odpoledne na stadionu Josefa Masopusta, kde zahájí letní přípravu 2026.
Hned druhý den v úterý mužstvo absolvuje kondiční testy na Fakultě tělesné výchovy a v dalších dnech nabere pravidelný tréninkový režim. První zápas je naplánován na sobotu 11.7. proti Sokolu Horní Jiřetín. Následovat budou další přípravné víkendové zápasy proti soupeřům úrovně druhé ligy a ČFL. Soutěžní sezónu zahájí mostečtí fotbalisté domácím zápasem proti juniorce FK Teplice 8. srpna.
Hráčský kádr doznává některých změn. Působení v klubu již na konci sezóny ukončili cizinci Jon Latifaj a Ezekiel Light. Zbytek hráčského kádru by měl zůstat pohromadě, zřejmě s výjimkou Rudolfa Nováka, který míří za jiným angažmá. Na testu ve slovenském MFK Ružomberok je aktuálně Maxmilián Jiří Kytka. Na startu přípravy se objeví i čtveřice hráčů na testy, mezi nimi například Patrik Vlček z Viktorky Žižkov nebo Matěj Vopat z FK Jablonec.
V závěru června se nepodařilo dotáhnout angažování Michala Leibla, který ukončil ligovou kariéru v Sigmě Olomouc a plánoval návrat domů do severních Čech. Vážné osobní důvody související s užší rodinou zatím jeho přesun odložily a případné angažmá v Baníku taktéž.
Z hostování na přestup by se mělo proměnit angažmá Jakuba Tomšíka z Ústí nad Labem. Náš klub prodloužil hostování mladého Patrika Horvátha ze Slavie Praha.
Program letních přípravných zápasů:
So 11.7. (čas upřesníme) vs. Sokol Horní Jiřetín (Souš)
Pá 17.7. (17:00) vs. FK Viktoria Žižkov (Praha – Žižkov)
St 22.7. (17:30) vs. FK Dukla Praha B (Blšany)
So 25.7. (10:30) vs. FC Písek (Zbuzany)
So 1.8. (11:00) vs. FC Viktoria Plzeň B (Žatec)