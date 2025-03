Mostečtí kriminalisté objasnili vloupání do zahradní chatky, ke kterému došlo v obci Bečov. Vyšetřovatelka viní z přečinu krádeže 21letého muže, kterému předala usnesení o zahájení trestního stíhání. Nemilé zjištění oznámila majitelka chatičky. Ta už po příchodu viděla, že něco nehraje, protože dveře do objektu byly otevřené. Podle policistů obviněný musel nejprve přeskočit oplocení zahrádky, a tím vstoupit na cizí pozemek. Do samotného domku se měl dostat násilím, respektive poškozením zámku dveří. Nezvaný host na žádný zlatou žílu nenarazil. Musel se spokojit pouze s tím, co našel. Po jeho odchodu zmizely tři lahve a jeden plastový soudek s alkoholem. Zvláštní pro majitelku bylo, že si lapka nevšiml odložené elektroniky, která naštěstí zůstala na svém místě. I tak stíhaný krádeží a poškozením dveří způsobil škodu na majetku ve výši přesahující 6 tisíc korun. Při vloupačce muž na místě činu zanechal několik stop, které kriminalisté vyhodnotili. Důkazy ukázaly prstem právě na mladého muže z Mostecka. Snad si odcizeného alkoholu užil, protože v případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.