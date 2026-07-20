MOSTEČTÍ LVI hlásí posilu

MOSTEČTÍ LVI hlásí posílení obrany do útočných i obranných řad.
Ofenzivu přichází podpořit Štěpán Turek, který naposledy oblékal dres pražské Kobry. Má ve druhé lize skvělé jméno a na Kobře patřil k stabilním oporám, které umí rozhodovat zápasy. Do Mostu přináší produktivitu, dravost a hokejovou chytrost, která útoku dodá pořádnou sílu.
Výraznou sílou defenizivy se nově stane Nikita Guryevskiy. Prošel mládežnickou akademií pražské Sparty a ve druhé lize už stihl nasbírat přes 120 startů. Fanoušci si ho mohou pamatovat z působení v Letňanech, Vrchlabí nebo naposledy z Kralup nad Vltavou.