MOSTEČTÍ LVI hlásí posilu

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redakce HL
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MOSTEČTÍ LVI hlásí posílení obrany do útočných i obranných řad.

Ofenzivu přichází podpořit Štěpán Turek, který naposledy oblékal dres pražské Kobry. Má ve druhé lize skvělé jméno a na Kobře patřil k stabilním oporám, které umí rozhodovat zápasy. Do Mostu přináší produktivitu, dravost a hokejovou chytrost, která útoku dodá pořádnou sílu.

Lvi NikitaVýraznou sílou defenizivy se nově stane Nikita Guryevskiy. Prošel mládežnickou akademií pražské Sparty a ve druhé lize už stihl nasbírat přes 120 startů. Fanoušci si ho mohou pamatovat z působení v Letňanech, Vrchlabí nebo naposledy z Kralup nad Vltavou.

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