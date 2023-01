Poslední 30. kolo základní soutěže 2. ligy – Západ přiveze do Mostu atraktivního soupeře, a to Piráty Chomutov. Přijďte nás podpořit ve středu 11. 1. 2023 od 18 hodin do A-BENET arény v Mostě.

MOSTEČTÍ LVI budou bojovat o každý bod, který bude velice důležitý do nadstavby soutěže. Protože Chomutov je tzv. „za rohem“, očekává se velké množství fanoušků hokeje a skvělou atmosféru.