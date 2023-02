MOSTEČTÍ LVI se 25. února utkají doma s Příbramí

MOSTEČTÍ LVI – HC Baník Příbram, to je nabídka kvalitního hokeje v sobotu 25. února od 17.30. Utká se osmý tým tabulky západ s pátým týmem. Zatím co MOSTEČTÍ LVI poslední zápas pro velkou marodku neodehráli, to hosté se v minulém zápase nadřeli, když utkání dospělo až do samostatných nájezdů, ve kterých prohráli.

Jak vypadaly poslední zápasy týmu HC Baník Příbram?

15.2.2023 HC Letci Letňany – HC Baník Příbram 8:4 (2:2, 5:2, 1:0)

18.2.2023 HC Baník Příbram – HC Stadion Vrchlabí 5:4 pp (1:1, 0:2, 3:1 – 1:0)

22.2.2023 HC Baník Příbram – HC Tábor 1:2 s.n. (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0 – 0:1)

A jak vypadá kanadské bodování hostů?

Petr Kafka 17 bodů (10+7)

Petr Eret 12 bodů (3+9)

Josef Hasman 10 bodů (4+6)

Poslední zápasy MOSTEČTÍ LVI:

15.2.2023 HC Slovan Ústí nad Labem – MOSTEČTÍ LVI 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

18.2.2023 MOSTEČTÍ LVI – HC Tábor 1:10 (0:3, 1:7, 0:0)

22.2.2023 HC Stadion Vrchlabí – MOSTEČTÍ LVI pro nemoc hostů nehráno

Kanadské bodování MOSTEČTÍ LVI:

Vladimí Kýhos 6 bodů (1+5)

Pavel Smolka 5 bodů (5+0)

Josef Stříbrný 5 bodů (2+3)

Utkání začíná v 17:30, přiďte fandit!