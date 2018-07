Mostečtí policisté převzali ocenění

Vedení mostecké policie ocenilo sedm policistů z územního odboru Policie ČR Most, kteří se podíleli na záchraně života tonoucích osob.

Dne 19. 7. 2018 na vodní nádrži Benedikt došlo k tonutí dvou osob, kdy policisté svým příkladným přístupem a mimořádným služebním nasazením se zasloužili o záchranu života nezletilého chlapce. Václav Kasl a Tomáš Hrubý z oddělení hlídkové služby na místě poté, co zjistili informace a spatřili na břehu ležet muže, kterému byla poskytována první pomoc, bleskově vyhodnotili situaci a skočili do vody hledat dítě. Několikrát se potopili do hloubky, kde v mimořádně ztížených podmínkách v kalné vodě s minimální viditelností pátrali po chlapci. Nakonec se museli potopit až na dno, kde pohmatem prohledávali bahnitý terén, až se jim podařilo chlapce nalézt a vytáhnout společnými silami. Na břehu zahájili okamžitě resuscitaci. Další přítomní policisté Martin Růžička a Michael Lindner poskytovali pomoc dospělému muži s dalšími přítomnými osobami. Oba také od začátku pohotově koordinovali činnost dvou služebně mladších kolegů, kteří se potopili do vody. Policistka Lenka Horňáková na místě profesionálně řídila činnost dvou policejních hlídek. Jako nejzkušenější policistka zajišťovala koordinaci zásahu na místě, komunikaci s operačním střediskem a dalšími složkami IZS. Na místo dorazili i policisté Marek Lukeš a Jakub Mottl z obvodního oddělení Most Zahradní, kteří se na místě též aktivně podíleli na záchraně života dospělého muže, u kterého i přes poskytnutou pomoc lékař bohužel konstatoval exitus.

Vedoucí územního odboru Jiří Volprecht dnes jménem ředitele krajské policie Jaromíra Kníže policistům předal finanční odměnu za příkladné nasazení při této mimořádné události.