Mostečtí radní budou jednat podle nového řádu

Prvním z bodů úpravy stávajícího jednacího řádu je nepořizování magnetofonového záznamu, a to pro jeho nadbytečnost z důvodu pořízení nového hlasovacího zařízení a s tím související změně v části organizačně technických záležitostí.

Další úpravou je změna počtu osob, které zápis podepisují. Doposud podepisovali zápis primátor, jeho náměstek a 2 ověřovatelé z řad členů RmM. Vzhledem ke značnému pracovnímu vytížení členů RmM, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, je předložen návrh, aby zápis podepisovali, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 101 odst. 3, pouze primátor města, jeho náměstek příp. jiný člen RmM.

Po vyhotovení by byl zápis servisem RmM odeslán elektronickou cestou všem členům RmM tak, aby jejich případné připomínky či úpravy mohly být zapracovány do zápisu před jeho podepsáním a následným zveřejněním na webových stránkách města Mostu.

Poslední úprava reaguje na RmM dne 9. 3. 2017 schválení organizační změny na odboru kancelář primátora a tajemníka, konkrétně v článcích V, bod 2) a VI, bod 1) změnou názvu odbor kancelář primátora a tajemníka na oddělení kancelář primátora a tajemníka. Návrh úpravy jednacího řádu RmM byl konzultován s advokátní kanceláří města, a ta proti navrhovaným úpravám nevznesla žádné výhrady.