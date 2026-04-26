Mostečtí radní schválili rozšíření 3D model starého Mostu

Digitání model starého Mostu se rozšířilo o dalších 32 domů a významné části města.Nově bude zahrnovat například oblast od Spořitelny k nádraží, kostel svatého Václava, budovy Komenda a část Okružní ke křižovatce s ulicí Na Hrázi.
„Jsem rád, že mostecká městská rada se rozhodla znova, již po několikáté, pokračovat na rozšíření 3D modelu starého královského města Mostu,“ komentuje rozhodnutí radních spoluautor projektu Milan Kožnar (SMM): „Tento projekt má mimo jiné již roky i vzdělávací přínos. Pomáhá mosteckým studentům, kteří se chtějí naučit programovat virtuální realitu. Vznikající 3D model původního královského města, slouží nejenom zájemcům, kteří si chtějí připomenout vzhled města před jeho zbouráním, ale i školám, studentům pro výuku historie, urbanismu nebo regionálního vývoje.“
Studenti a žáci mohou ve virtuální realitě na vlastní oči vidět, jak krásné město historický Most byl. Zažijí zde i procházku po původním zaniklém Mostě, jeho starých uliček a zákoutích. „Virtuální procházka v každém vyvolává silnější pocit o kráse města, než je tomu u prohlížení dobových fotografií, případně čtení textů o zaniklém městě . Je dobře, že město investuje do moderních způsobů prezentace historie, protože pro bývalé i současné obyvatele je starý Most důležitou součástí. Nejde jen o nostalgii — je to investice do vzdělání, kultury, identity města i jeho atraktivity,“ říká mostecký zastupitel Milan Kožnar.
Před dvěma týdny se 3D model prezentoval veřejnosti v mosteckém Centrálu, spolu s fotografickou výstavou o starém Mostě. Návštěvníci si jej nyní mohou prohlédnout denně v budově knihovny ve druhém patře a rezervovat si prohlídku na www.minimost.cz, uzavírá rozhovor o virtuálním 3D modelu, Milan Kožnar.
Na snímku Milan Kožnar s designérem a spolutvůrcem Martinem Špoulou. Model pod jejich rukama vzniká od od roku 2020.