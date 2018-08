Mostečtí strážníci hledají nové asistenty

Městská police hledá nové asistenty prevence kriminality. Budoucí asistenti by měli pocházet z Mostu a měli by znát sociálně vyloučené lokality a jejich problémy. Přihlásit se mohou muži a ženy starší 18 let, kteří mají minimálně základní vzdělání, jsou fyzicky zdatní a bezúhonní a mají zájem o práci asistenta prevence kriminality.

Asistenti slouží ve dvou směnách v dvoučlenných hlídkách. Jsou v ulicích od 7 do 22 hodin a soustředí se zejména na problémové lokality a centrum města. Jejich působení městská policie také operativně přizpůsobuje podnětům obyvatel nebo zjištěným problémům. Dohlížejí na bezpečnost v ulicích a veřejný pořádek a jsou prostředníky mezi občany a městskou policií, které předávají informace z terénu i od občanů. Nepůsobí tzv. represivně jako městská policie nebo policie ČR, ale hlavně preventivně, pokuty nedávají. „Od začátku roku konce července vykázali asistenti 1800 zásahů a událostí. Nejčastěji řeší popíjení alkoholu na veřejném prostranství, odkládání komunálního odpadu mimo kontejnery a nalezené injekční stříkačky. Občané se na asistenty obracejí s žádostí o radu i o pomoc, zachránili už dokonce několik životů. Dobře funguje i jejich spolupráce se strážníky. Musím říct, že jsme s jejich prací spokojeni,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel městské policie.

Obyvatelé se na ně mohou obrátit v případě problémů týkajících se bezpečnosti, sousedských vztahů, ale umí poradit dětem nebo osobám v nouzi, kam se obrátit v případě problémů ve škole, v rodině nebo sociálních problémů.