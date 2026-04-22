Mostečtí strážníci vyrazli do „Akce Jehla“, sesbírali přes třicet použitých injekčních stříkaček

V Mostě se uskutečnila tradiční bezpečnostně-preventivní akce Jehla, zaměřená na odstraňování použitých injekčních stříkaček z veřejných prostranství. Do letošního ročníku se zapojili strážníci městské policie společně s asistenty prevence kriminality a pracovníky školní dohledové služby.
Hlavním cílem akce je kontrola veřejných prostranství a odstranění nebezpečného infekčního materiálu s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel. Hlídky se zaměřily především na lokality s vyšším pohybem dětí, jako jsou dětská hřiště, parky a okolí škol, ale také na méně frekventovaná zákoutí. Právě tato místa bývají z hlediska výskytu injekčního materiálu nejrizikovější. Výběr lokalit přitom není náhodný. „Při plánování, a to nejen této akce, využíváme data ze systému MP Manager. Pro potřeby akce Jehla jsme si zobrazili teplotní mapu nálezů injekčních stříkaček za uplynulý rok. Díky tomu máme přehledné mapové podklady zobrazující oblasti s vyšším výskytem injekčního materiálu. Hlídky se tak mohou efektivněji zaměřit na místa, kde je to nejvíce potřeba,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.
Podle ředitele městské policie není akce Jehla jednorázovým opatřením, ale součástí dlouhodobé práce. Sběr použitých injekčních stříkaček totiž probíhá průběžně během celého roku, a to jak na základě vlastní činnosti hlídek, tak na základě podnětů od občanů. „Každý rok odstraníme z veřejných prostranství přibližně 1000 injekčních stříkaček, z toho polovinu najdou asistenti prevence kriminality, druhou polovinu odstraní strážníci. Veškerý infekční materiál následně předáváme k bezpečné likvidaci,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol.
Akce Jehla tak tuto průběžnou práci městské policie vhodně doplňuje. V Mostě probíhá každý rok v dubnu s prvním oteplením. Letos se během několika hodin podařilo najít a bezpečně zajistit celkem 37 použitých injekčních stříkaček. „Stejně jako v minulých letech se ukázalo, že průběžné vyhledávání stříkaček má smysl. V blízkosti škol, na hřištích ani v parcích se žádné injekční stříkačky nenacházely. Nálezy evidujeme především v okolí bloku 100, v různých křovinách a zákoutích, a také v odlehlejších lokalitách, kde hlídky nepůsobí tak často – například pod mostem u kostela u tramvajové trati,“ doplnil Jaroslav Hrvol.
V některých lokalitách tak hlídky nalezli i několik kusů nebezpečného materiálu, jinde se naopak dlouhodobě potvrzuje klesající trend výskytu. Výsledky se liší podle konkrétního prostředí i dlouhodobých preventivních opatření, jako například kamerové pokrytí sociálně vyloučených lokalit nebo pěší hlídková činnosti asistentů prevence kriminality a školní dohledové služby.
Se zvyšování bezpečnosti na veřejném prostranství pomáhají i občané. Při oznámení nálezu mohou využít moderní nástroje, jako je aplikace Minipolis nebo Portál bezpečí. Ty umožňují přesnou lokalizaci místa, a to včetně obrazu z terénu. Strážníci tak mají k dispozici nejen souřadnice, ale i vizuální informace, což výrazně urychluje zásah.
Městská policie zároveň apeluje na veřejnost, aby při nálezu injekční stříkačky s ní nemanipulovala a vždy bez obav kontaktovala linku 156, která je k dispozici nepřetržitě. „Linka 156 je tu pro vás, pro občany,“ uzavřel ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.
Projekt „Most – asistenti prevence kriminality 2026 “ je spolufinancován z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2026 Ministerstva vnitra ČR.
Projekt „Most – asistenti prevence kriminality 2026 – II. kolo“ je spolufinancován z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2026 – II. kolo Ministerstva vnitra ČR.