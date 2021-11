Mostečtí zastupitelé budou jednat o zrušení veřejné zakázky na REPRE, rekonstrukce se má posunout

Mostečtí zastupitelé budou příští týden projednávat zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce na rekonstrukci mosteckého REPRE. Na zrušení zakázky se usnesli mostečtí radní. Důvodem předložení návrhu jsou podle vedení měst vysoké náklady, enormní růst cen stavebních materiálů a energií, nejistá výše dotace na plánovanou rekonstrukci REPRE.

„Nejnižší nabídka na rekonstrukci, kterou město Most obdrželo, činila 888.675.710,00 Kč bez DPH, což je o 122.575.710 Kč bez DPH více, než město původně předpokládalo. Bohužel jsme po několikaleté přípravě této veřejné zakázky soutěžili výběr zhotovitele v té vůbec nejhorší době, kdy ceny stavebních materiálů a prací raketově vzrostly o desítky procent a proto je cena vítězné nabídky takto vysoká. Já i kolegové radní věříme, že se naplní prognózy odborníků a ceny ve stavebnictví opět klesnou v první polovině roku 2022. Na přelomu měsíce března a dubna bychom veřejnou zakázku na rekonstrukci REPRE chtěli opětovně vyhlásit. V tuto dobu bychom měli už mít na jisto vykomunikovanou i dotační podporu na úrovni zhruba 200 milionů korun,“ informoval primátor města Mostu Jan Paparega.

Pokud tedy zastupitelé na svém jednání dne 18. listopadu schválí zrušení zadávacího řízení, rozhodně to neznamená konec plánované rekonstrukce objektu REPRE. Město plánuje upravit zadávací podmínky k této pro centrum zásadní veřejné zakázce a vyhlásit nové zadávací řízení. Od nového zadávacího řízení město očekává více konkurenční prostředí, tedy účast vyššího počtu dodavatelů v soutěži a dosažení výhodnější ceny. „Velmi mne mrzí, že se rekonstrukce mosteckého kulturního stánku zpozdí, ale nebylo by hospodárné zadat realizaci rekonstrukce REPRE v nynější době za takto vysokou cenu. Od záměru rekonstrukce ovšem v žádném případě neutíkáme a chceme jej dotáhnout do zdárného konce,“ uvedl závěrem primátor.