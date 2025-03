MOSTEČTÍ ZASTUPITELÉ: „KDY SE OTEVŘE RESTAURACE NA HNĚVÍNĚ?“

Mostečtí zastupitelé se zajímali, kdy se otevře restaurace na hradě Hněvín.

Odpověď ale dostali značně nejistou. „Bavili jsme se o otevření restaurace v září. Teď je ale posun stavebních věcí. Zajímá mě to a občany také,“ obrátila se na vedení města zastupitelka Alena Dernerová.

Primátor sdělil, že jsou odsouhlaseny nové práce i termín. „Iniciovali jsme se zhotovitelem jednání a probírá se řešení, kdy bychom měli dostat definitivní termín dokončení. Dle mého názoru se letos restaurace neotevře, protože práce budou hotovy v létě, pak bude následovat kolaudace. Na hlavní sezonu se to proto nestihne otevřít, což mě velmi mrzí,“ sdělil primátor Marek Hrvol. Připustil, že se vyskytlo mnoho problémů:„Zásadní problém byli hasiči. Ti požadovali nové požárně bezpečnostní řešení pro celý hrad, nejen pro restauraci a termín se tím výrazně prodloužil“. Ke změnám došlo i v projektu a zhotovitel čekal dlouhou dobu na převzetí stavby. „V průběhu stavby nefungovala komunikace s projektantem i s památkáři. Sešlo se špatně vše, co mohlo. Problém byl i s dodávkou okenních výplní, protože se jednalo o atypická okna. Trvalo to dalších sedm nebo osm měsíců a stále se řeší. Na hlavní sezonu otevřeno nebude a netroufám si říci, zda na podzim. Otevírat provoz restaurace skoro na zimu se rovná sebevraždě. Vše ale ještě projednáme s provozovatelem,“ podotkl Marek Hrvol.

Informoval, že v květnu se dokončí opravy hradeb, které se v minulých letech prováděly v několika etapách, a tudíž tu nefungovaly klasické toalety, ale náhradní TOIky. „TOIky byly nekomfortní, zejména pro svatebčany. To už ale v hlavní sezóně nebude, protože opravy hradeb budou u konce. Kromě dokončování restaurace zde bude vše v provozu tak, jak jsou Mostečané zvyklí,“ ujistil primátor. Na Hněvíně by se letos už měl rovněž konat i Den magistra Edwarda Kelleyho. Program bude probíhat i v kombinaci s mosteckým muzeem a ve spolupráci s Městský divadlem Most.