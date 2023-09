Mostečtí zastupitelé se veřejně ptali za své občany

Na veřejném zasedání mosteckých zastupitelů může diskutovat každý občan, který v Mostě bydlí nebo podniká. Mandát ptát se za občany mají i mostečtí zastupitelé. Co je tentokrát ze života města zajímalo a s čím se na zvolené zastupitele Motečané obrátili?

Příliš drahá ferrata?

Zastupitel Roman Lenský (SPD a Trikolora) se na veřejném zasedání zastupitelů zajímal o novou ferratu na Hněvíně. „Město počítá s projektem ferraty ve výši milion korun. Tuto problematiku trochu znám a zdá se mi to drahé,“ podotkl zastupitel. „Může se to jevit jako velmi drahé, ale je to atrakce a sportovní aktivita pro děti mládež i širokou veřejnost. Odborná firma Strix udělá projekt a následně musí zakázku provést firma, která má oprávnění na výškové práce,“ uvedl k záměru rozšíření cest ferraty na Hněvíně vedoucí odboru Tomáš Brzek. Město dosud nechalo vybudovat dvě lezecké trasy. Došlo prý ale k pochybení. „Známý horolezec tu totiž vybudoval ilegální ferratty, které jsme museli nechat odstranit, a věc šetří policie. V budoucnu by mělo dojít k vybudování nových legálních ferrat,,“ vysvětlil vedoucí odboru. Odpověď ale zastupitele neuspokojila. „Znám tohoto horolezce. Je nejznámějším stavitelem ferrat u nás i v Rakousku. Má ale zvláštní zvyky, kdy nerespektuje některá pravidla. Bez ohledu na to si myslím, že je to opravdu drahé a rád bych viděl, proč to stojí milion…“ požadoval zastupitel podrobnější informace ohledně ceny. Primátor vše přislíbil dodat písemně.

Popelnice pro zahrádkáře

Hanu Aulickou Jírovcovou (SMM) zajímalo, zda je možné vyhovět žádosti občanů Vtelna z ulic Mostecká a Nad Potokem. „ Bylo by možné přidat popelnice k zahrádkářské kolonii? Zahrádkáři, kteří sem přijíždějí, odpadky vyhazují všude po Vtelně“. Primátor přislíbil problém řešit: „Už jsme tu nádoby rozšiřovali pro potřeby těch, kteří tu žijí. Toto jsou produkce ze zahrádek, vznikly tu i městské zahrádky. Vyhodnotíme kam bychom nádoby rozšířili.“

Rušení míst na úřadu práce

Zastupitelka Hana Aulická Jírovcová (SMM) žádala senátora a zastupitele Jana Paparegu, jako člena podvýboru pro sociální politiku Senátu, aby prodiskutoval na výjezdním zasedání vládních činitelů neutěšenou personální situaci na úřadech práce. „V Mostě , v Litvínově i v celém regionu je stav velmi špatný. Zaměstnanci jsou přetíženi a přenese se na ně ještě další agenda. Vyřizování bude problematické. Počítá se i s dalším propouštěním, což bude pro Mostecko velký problém“.

„Podnět jsme zvedli při jednání na ministerstvu financí, když jsme se bavili o rušení pracoviště v Litvínově, což je velký problém i pro spádové obce Krušných hor. Nemyslím si, že je tu nástroj, jak to zastavit. Určitě se o to ale pokusíme, i když velkou šanci tomu nedávám, “ reagoval Jan Paparega. Pomoc při vyjednávání přislíbil i hejtman a zastupitel Jan Schiller: „Na výjezdním zasedání se budou probírat tři velká témata. Jedním z nich jsou i úřady práce. Nejsme kraj, který by si mohl dovolit rozpustit pracovní úřady…“

Elekrokoloběžky u jezera

Na problematický provoz u jezera Most poukázal zastupitel Josef Fiala (SPD a Trikolora). „V poslední době, zejména v létě, je u jezera velké množství elektrokol a elektrokoloběžek.. Musí se tu mezi nimi často uhýbat, kličkovat, a dokonce i uskakovat. Je to velmi nebezpečné,“ konstatoval zastupitel. „Řešila to už dopravní komise, ale separovat tento druh dopravy není úplně reálné,“ odpověděl primátor Marek Hrvol. „Chápeme, že tyto dopravní prostředky mnohým překážejí, ale neexistuje legislativa, kterou bychom mohli selektovat elektrokoloběžky z tohoto systému. Nevíme, jak z toho ven,“ připustil vedoucí odboru dopravy Vojtěch Brzoň. Zastupitel Fiala navrhl: „Nemohly by se udělat dva oddělené pásy jako na Matyldě? Jeden pro chodce a druhý pro tyto prostředky?“ „ Je to jedno z řešení, a není špatné. Budeme o tom jednat,“ ocenil Vojtěch Brzoň. Primátor upozornil, že jedná o území Státního podniku Diamo. Veškeré úpravy a investice je potřeba řešit s ním.

Poplatky za odpad dříve

Zastupitel Roman Lenský (SPD a Trikolora) vznesl podnět k poplatku za odpady. „Platba za odpady je stanovena až na konec příštího roku. Tedy až na konci roku se dozvíme, kdo bude neplatič a jaká je situace. Nemohly by být platby půlroční nebo čtvrtletní, abychom se toto dozvěděli dříve?“ Tuto možnost řešila už i rada města. „Protože se poplatky teprve zavádějí, chtěli jsme dát větší prostor k zaplacení. Nicméně není problém po úvodním vyhodnocení vyhlášku upravit. . Zatím to ale necháme takto,“ uved primátor.