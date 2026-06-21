Mostem projede nadměrný náklad

Mezi 22. červnem a 1. červencem se bude přes území Mostu přesouvat nadměrný náklad, který bude vážit 85 tun a dlouhý bude 23 metrů. Přepravu zajišťuje společnost Rádl, spol. s r.o.
Souprava projede směrem z Třince do Litvínova po trase: I/15 – I/27 – I/13 (Most, mimoúrovňový úsek) – sjezd z I/13 na místní komunikace města Most – Litvínov (CELIO, Růžodol). Vzhledem k tomu, že souprava je mimořádně rozměrná a její pohyb bude pomalejší, při průjezdu městem lze očekávat krátkodobé omezení provozu.
Foto Rádl: ilustrační