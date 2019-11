Mostem to začalo a Špindlem devátá sezóna skončila

Rok se s rokem sešel a ve Špindlerově Mlýně v hotelu Orea Resort Horal se konalo slavnostní vyhlášení vítězů Carboniacupu, kterého se opět slovem ujal vždy skvěle naladěný Radek Jirgl. Partnerem večera se stala firma Zeknova, která věnovala absolutnímu vítězi sadu závodních pneumatik dle vlastního výběru, a firma Expres Auto která věnovala další hodnotné ceny. Ručně vyrobené trofeje vítězům jednotlivých tříd a kategorií i absolutním vítězům předávali za pořadatele Petra s Davidem, očima přes objektiv zaznamenávali vše bedlivě Radoslav a Vláďa. Po vyhlášení jsme snědli spoustu dobrého jídla na rautu a pobavili se s přáteli, ale také zasoupeřili na závodním simulátoru až do ranních hodin.

Poděkování patřilo nejen sponzorům, jezdcům, organizačnímu týmu, ale také médiím a hlavně fanouškům, kterých není nikdy dost. Při vyhlašování vítězů panovala přátelská atmosféra, proložená vtipnými glosami našeho stálého moderátora a komentátora závodů Radka Jirgla. Všem, kteří se podíleli na již deváté sezóně mnohokrát děkujeme a těšíme se, že příští jubilejní desátá sezóna přivede na start i další tváře, aby se Carboniacup dále rozvíjel. V půl osmé večer představil David Friček kalendář dalšího ročníku, kde opět vévodí domácí závody v Mostě, ale seriál se opět vydá na Slovakiaring, Lausitzring, i na Pannoniaring do Maďarska.

A jak to letos všechno dopadlo?

V rámci Carboniacupu se letos představila široká škála různých vozů, formulí a závodních speciálů s jezdci již zkušenými, teamy známých jmen i začínajícími jezdci. Celkově se do cupu přihlásilo 241 jezdců z dvanácti států (Česko, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Norsko, Švýcarsko, Chorvatsko, Francie a Holandsko), což je velmi pěkné číslo na devátý ročník mezinárodních amatérských okruhových závodů.

Nejvíce obsazenou skupinou v tomto roce byla skupina A, kam se přihlásilo celkově 90 závodních vozů, v seriové skupině se nám zůčastnilo 62 závodníků, ať už to byli uplní nováčci nebo zkušený závodníci, byli v každém závodě perfektně připraveni a ukázněni, a i zde se bylo na co dívat. Další skupina, která je určena pro speciální vozy jako jsou vozy Caterham, KTM-XBow a jiné sportovní verze, zde se přihlásilo celkem 46 jezdců. Ve formulové skupině jezdilo letos celkem 43 jezdců, objevily se i národní formule tato královská skupina se velmi rozšířila.

Vítězové v jednotlivých skupinách do 5.místa, s největším počtem bodů, po odškrtnutí jednoho nejhoršího výsledku, letos po přidání jednoho dalšího závodu (celkem letos 9) jsme se rozhodli že oceníme i jezdce, kteří nesplnili podmínku odjetí více jak poloviny závodů tedy 5 a více :

Ve skupině A – ve které jezdí upravené cestovní vozy

Ve třídě A s obsahem do 1600 ccm se na 1.místě umístil zaslouženě jezdec Nico Dauerer vozem VW Golf I. za team Dauerer Racing, 2.místo patří Jiřímu Mikovi s vozem Citroen Saxo VTS z teamu JM Racing, 3.místo bere Matěj Chabr s vozem VW Golf I. jezdící za team Chabrmotorsport, 4.místo má Thomas Roth s vozem Lada z teamu RAS Motorsport a 5.místo má Jiří Krňák s Fabií také z teamu Chabrmotorsport.

S obsahem do 2000 ccm se na 1.místě umístil suverénně jezdec Jan Teuser s vozem Honda CRX z teamu Jansen Motorsport, 2.místo patří Jiřímu Zemanovi také na Hondě CRX jezdící za team Zeman Racing team, ze stejného teamu patří 3.místo Pavlu Zemanovi jedoucí na Mazdě RX88, 4.místo bere Adam Lengyel a 5.místo Zbyněk Čurda.

S obsahem motoru do 3000 ccm se v této skupině umístili následující jezdci, na zlatém 1.místě se umístil jezdec Walter Forster jezdící s vozem BMW za team Forster Motorsport. Stříbrné 2.místo letos náleží Olafu Haeusnerovi ten má taktéž vůz BMW jezdící za team H&S Motorsport, následující 3.místo získal Adam Baczynski s vozem Porsche 944 S2 z teamu AbGoldRacing, 4.místo má Tomasz Sacinski taktéž stejný vůz i team a poslední 5.místo obsadil Uwe Schäfer opět vůz BMW a team TRF.

S obsahem motoru do 3500 ccm se v této skupině umístili tito tři jezdci, 1.místo vybojoval Jiří Procházka s vozem BMW jezdící za team Mirage Motorsport, stříbrné 2.místo náleží Ottu Svobodovi na voze BMW jedoucí za team Šenkýř Motorsport, 3.místo má Karel Hrabáň také na voze BMW z teamu VETTE GROUP.

Další skupina spec. vozů s obsahem motoru do 2000ccm, zde se umístili tito: 1.místo Jiří Sedlák s vozem Honda S2000 za team JS, 2.místo má Günter Stubenrauch na voze VW Scirocco za Wildsauracingteam a 3.místo má Zdeněk Sýkora na voze Honda CRX za team SForza Racing.

Předposlední obsazená skupina spec. vozů s obsahem motoru do 3500ccm a její vítězové: 1.místo Milan Valášek na voze Ginetta G50 z teamu IP Racing Shop a 2.místo Petr Krejsa z teamu SPINE CZ.

Poslední skupinu závodních spec. vozů nad 3500ccm uzavírají tyto dva jezdci, na zlaté pozici a tím obsazené 1.místo má Jan Navrátil s vozem Porsche GT3 cup z teamu SAPE Motorsport, stříbrné 2.místo náleží Oliveru Michaelovi, který nás hostil taktéž vozem Porsche GT3 cup.

Skupina B – ve které bojují jezdci se sériovými vozy

Ve třídě s obsahem motoru do 2000 ccm se umístil na 1.místě Aleš Göllner, jedoucí na Hondě Civic, stříbrné 2.místo patří Ivu Štajdlovi, který má vůz Alfa Romeo a jezdí za team Chabrmotorsport a 3.místo bere Christian Arnold s vozem Honda Civic TypeR z teamu Arnold.

Další je skupina sériových vozů s motory do 3000 ccm, zde jí obsadili tito nejlepší jezdci: zlaté 1.místo zaslouženě vybojoval Zdeněk Čurda který jezdí na BMW za team ZC Racing. Krásné 2.místo náleží Martinu Hanzlovi na Alfě Romeo z teamu PPP, 3.místo vybojoval Tomáš Beneš na Alfě Romeo z Elba Racing teamu, předposlední 4.místo zde má Lukáš Liebzeit na Alfě Romeo také z teamu Elba Racing a skupinu uzavírá 5.místo Petr Moučka na BMW z teamu PM Racing.

Předposlední skupinu vozů s obsahem do 3500ccm obsadil jediný jezdec: 1.místo vybojoval Radek Zimmer na voze Lotus Exige z teamu Spirit 711.

Nejsilnější skupinu vozů s obsahem nad 3500ccm uzavírají tito: 1.místo Luboš Sázava na voze Porsche 911 jedoucí za team PGRace Czech Motorsport a 2.místo získal letos Boško Tripalo který si odveze ocenění se svým vozem Porsche z teamu VCHR, 3.místo má Luboš Nebřenský s vozem AMG GTS a team STAVRECO, 4.místo patří Štefanu Cehulovi na BMW a 5.místo má Miroslav Beer se Subaru.

Letos jsme ještě zařadili novou skupinu B6 – Abarth cupu, kde jezdí zcela totožné vozy Fiat Abarth a zde si ocenění odvezou zaslouženě: 1.místo Peter Szilágyi, 2.místo Ondrej Szilágyi ml. , 3.místo Martin Prič, 4.místo Pavol Ďurkové a 5.místo Artur Parol.

Skupina C – ve které jezdí vozy speciální

Zde se ve třídě speciálů s obsahem motoru do 1400 ccm umístili: zlaté 1.místo tímto získává Szymon Urbaniak z teamu U.R.B. Racing team a vozem Performer, další 2.místo obsadil Karl Heinz Matzinger z teamu TIBS Racing na voze Performer, 3.místo má Daniel Hentschel na voze Performer jezdící za team Hentschel Trans Racing, 4.místo má Felix Neidhart z teamu Swiss Racing team na voze Performer a poslední 5.místo bere Markus Hofer na voze Pacemaker.

Ve třídě se silnějšími speciály s obsahem motoru nad 1400ccm obsadili tito jezdci: 1.místo – Rudolf Schöflinger z teamu RM Racing na voze Radical, 2.místo získal Rudolf Radič s Radicalem z teamu MN Motorsport.

Další je velmi obsazená třída slabších Caterhamů do 1600ccm, kde jsou následující vítězové – zlaté 1.místo letos patří a vybojoval náš pravidelný účastník MiVi jezdící za team HTRT, stříbrné 2.místo získal Jürgen Kapeller z teamu TIBS Racing, bronzovou pozici tedy 3.místo má letos Ondřej Hejduk jezdící za team TheGrip Father, 4.místo získal Jakub Kirchner z teamu IVT a poslední 5.místo má Tomáš Frank z teamu RECOSA Racing.

Silnější vozy Caterham s obsahem motoru nad 1600 ccm opanoval 1.místem jezdec Jakub Křeček který jezdí za team Cutlass, stříbrné 2.místo náleží Martinu Křečkovi taktéž z teamu Cutlass, 3.místo má Jan Mareček z teamu RTR Projects na voze KTM X-BOW a poslední 4.místo uhájil Miroslav Šimon na voze KTM X-BOW a team MR Racing.

Skupina D – třída formulí

Zde se ve skupině formulí s obsahem do 1400ccm a motocyklovým motorem umístili: 1.místo vybojoval Honza Rieger s vozem Gloria C8F jezdící za team Rieger Motorsport, následován 2.místo pro Tomáš Mohelnický taktéž s Glorií.

Ve skupině formulí s obsahem do 1400ccm a automobilovým motorem se umístil jediný jezdec Pavel Langer s vozem Autola 1/04 jezdící za team GT2 Motorsport.

Další obsazená skupina formulí s obsahem do 1600ccm, zde si 1.místo vybojoval německý závodník Sven Steinbach na voze MT-77, 2.místo patří také německému jezdci Ingo Weissovi za team Renault team Gorden na voze Tatuus Renault, 3.místo má Heiko Werner na Estonii a poslední 4.místo získává Tom Flemming na voze MT 77 za team Juppe Motorsport.

Předposlední obsazenou skupinu formulí s obsahem do 2000ccm, vyhráli tito jezdci: 1.místo Danny Luderer z teamu HKC Racing-Starkmotorsport, 2.místo odváží Tim Rädlein z teamu Rädlein Racing, 3.místo bere český jezdec Matěj Kácovský z teamu HKC Racing Academy a 4.místo si odvezla pyšná rodina a zástupci firmy Lutopol za nedávno zesnulého jezdce #7 Radka Poláka, všichni uvedení jezdci bojovali v této třídě na formulích Renault.

Poslední skupinu s obsahem nad 2000ccm uzavírají tito vítězové: 1.místo Lubomír Světinský se svou formulí Dallara GP2 jezdící za team Světinský Motorsport a 2.místo má Thomas Dehnel na voze Tattus F4.

Zvláštní ocenění ze serie závodů Carbonia cupu Woman of the year 2019 jsme udělili závodnici Jeanette Siegert z teamu Siegert.

Oocenění Talent roku 2019 obdržel jezdec Szymon Urbaniak z teamu U.R.B. Racing team za mimořádně úspěšné jezdecké výkony za letošní rok.

Skupiny, které zde nebyli uvedeny, byli sice hojně obsazeny, ale zde žádný ze zúčastněných jezdců nesplnil podmínku uvedení do celkového bodování.

Ostatním jezdcům velmi děkujeme za účast, zároveň doufáme, že si skvěle zazávodili, odnesli si alespoň zážitky, nabrali zkušenosti, zdokonalovali jezdecké umění i techniku a získali poháry nebo ceny z některého ze závodu. Těšíme se na Vás v dalším roce.

V zimní přestávce budeme taktéž opět organizovat motokárové vytrvalostní závody na třech možná i čtyřech různých tratích o hlavní výhru soudky piva a uzené selátko, informace budou včas zveřejněny a bude možno se zase se svým teamem přihlásit.

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat celému organizačnímu teamu do něhož patří a jim díky: David Friček – ředitel a technický komisař a ten co to všechno vymyslel :-D, startovním a traťovým komisařům Karlu Baksovi a Klaudii Borisové, taktéž za ježdění se Safety Car, poděkování také patří skvělému fotografovi za focení za každého počasí a mnoho nachozených kilometrů v nohách Radkovi Holanovi, zázemí organizačního teamu: manager závodů – Petra Krzáková, Verů Zápotocká, Davídek Friček, dále firmě Vyberpohár Mirušce a Mírovi za perfektní přípravu pohárů, Michalovi Drábkovi za měření časů, Vladimíru Rožánkovi – za články před a po závodech s mediální podporou, Radkovi Jirglovi – za mluvené slovo a komentování celodenního dění na závodech, Jirkovi Eichlerovi za natáčení závodů a zpracování reportáže, firmě Hankook a Martinu Kamišovi, která vám celý rok přezouvala se svým pojízdným servisem na každém závodě pneumatiky i všem ostatním co se podíleli a pomáhali…Jakub Dráb, Dominik Korolenko, Pavel Pups, krásné hostesky.

Zvláštní poděkování patří také všem zástupcům sponzorů, garantů a partnerů, bez jejichž materiální či finanční pomoci by to nešlo a všem kteří věnovali další prostředky do závodů. Dík patří našim závodníkům a jejich teamům za to, že měli chuť s námi jezdit a podpořit nás a dále Všem, kteří se podíleli jakkoliv na organizaci či spolupráci okolo cupu za celou uplynulou sezónu a zasadili se o jeho přípravu a samotný chod závodů.

DĚKUJEME….

Vláďa Rožánek a PET, foto VDR