Motorkáři, zapojte se do dění na závodní dráze!

Pro motorkáře, kteří přijedou do Mostu na mistrovství světa superbiků WorldSBK (19. do 21. července) na vlastním stroji, nemusí zážitek končit sledováním napínavých závodů z tribuny. Zakoupením speciálního balíčku mohou získat nejen parkování uvnitř areálu, ale dokonce také možnost se aktivně zapojit do dění na závodní dráze!

Pro motorkáře jsou připraveny dva speciální balíčky zahrnující nejen vstupenku na akci, ale také parkování a Bike parade – společnou jízdu na závodní dráze. Stejně jako u klasických diváckých vstupenek lze volit mezi dostupnější variantou se vstupenkou na diváckých svah a vstupenkou zahrnující i vstup do závodního paddocku, kde budou pro návštěvníky připraveny aktivity jako setkání s jezdci, victory lane a další originální zážitky, které svým fanouškům exkluzivně nabízí seriál WorldSBK.

Bike Entry Divácký svah: Tento balíček zahrnuje vstup na divácký svah pro jednu osobu na den, včetně parkování motocyklu na asfaltové ploše na polygonu. V rámci balíčku je možnost se zúčastnit se „Bike Parade“, neboli společné spanilé jízdy motorkářů po závodní dráze, která probíhá každý z víkendových dnů na závěr programu. Cena balíčku je v předprodeji za 850 Kč a na místě 1.050 Kč.

Bike Entry Paddock + Divácký svah: V rámci tohoto balíčku získáte navíc vstup i do závodního paddocku. Cena balíčku pro jednu osobu na den je v předprodeji za 1.600 Kč a na místě 2.090 Kč.

Parkování uvnitř areálu bude zajištěno na diváckém svahu s vjezdem z ulice Hořanská cesta. V budově polygonu bude k dispozici bude i úschovna na odložení motovybavení.

Jezdci, kteří se rozhodnou připojit ke spanilé jízdě nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, během jízdy dodržovat maximální rychlost do 50 km/h a na motocyklu mohou být max. dva lidé.

Důležité je také mít na paměti, že parkování pro auta i motocykly uvnitř areálu má omezenou kapacitu. Proto je vhodné si vstupenky a parkovací místa zajistit co nejdříve, ideálně v předprodeji. Více na stránkách www.autodrom-most.cz