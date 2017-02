Mozartovku čekají výkopy

V Mostě se začíná s rekonstrukcí kanalizace v ulici. W. A. Mozarta. Kanalizace se nachází v centrální městské lokalitě Podžatecká se zástavbou bytových domů. Kanalizace je tvořena betonovým potrubím vnitřního průměru 300 mm. Byla uvedena do provozu roku 1950. „Stoka je vedená v chodníku a v zeleném pásu v hloubce až 5,5 metrů. Jak prokázala její kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná do poloviny popraskaná, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také šachty jsou nevyhovující, a proto jsme rozhodli o její rekonstrukci,“ sdělil tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti, která je investorem stavby, Jiří Hladík. Stavba byla už zahájena předáním staveniště v uplynulém týdnu. Práce tak začnou v nejbližších dnech. Hotovo by mělo být až do konce července.