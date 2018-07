Možnost vyzkoušet si malý okruh autodromu amatérské jezdce zaujala

Se zájmem se setkala nabídka mosteckého autodromu určená účastníkům oblíbené soutěže amatérských jezdců The Most Challenge na velkém závodním okruhu, která pokračovala pondělními jízdami od 16:30 do 18:00 hodin. Ještě před samotnou soutěží si totiž zájemci mohli vyzkoušet limity svého vozu i své řidičské schopnosti a dovednosti na malém okruhu na výcvikových plochách polygonu. „Stále se snažíme soutěž zpestřovat. Možnost svézt se na malém okruhu před ostrými měřenými koly na dráze měli jezdci poprvé. Přesto se našlo hned sedm mladých mužů a jedna žena, kteří ji využili. Reagovali výhradně pozitivně,“ zhodnotil premiéru obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Jeho slova potvrdili sedmatřicetiletý Daniel Klíma s přítelkyní Vilmou Dilworthovou z Prahy. Do Mostu přijeli silným BMW M3 E90. „Na autodromu jsme byli poprvé. O akci jsme se dozvěděli od kamaráda, také si na malém okruhu zajezdil. Byla to paráda. Je fajn vyzkoušet si, co auto dokáže, přitom na uzavřeném okruhu bez nebezpečí kolize s vozidly v běžném provozu. A samozřejmě jsem byl také zvědavý, jaké limity mám sám jako řidič,“ uvedl Daniel.

Také Jeho přítelkyně Vilma zdůraznila akcent bezpečnosti. „Když vidím, co se dnes na silnicích děje, je skvělé, že někdo umožní řidičům vyřádit se na uzavřené trati. Navíc právě i mladým a začínajícím, kteří ještě nemají řízení pevně v ruce. Nabídka autodromu je totiž finančně dostupná, cena za jízdu po dráze je příznivá. Tento přístup velmi oceňuji,“ svěřila se sympatická mladá žena.

Červený Seat Leon si na první pohled zamilovala teprve devatenáctiletá Dominika Bláhová z Libědic u Nechranické přehrady, která po prázdninách začne studovat na vysoké škole kynologii. „Jsem čtvrtou majitelkou tohoto krásného auta, ale určitě i poslední. Měla jsem štěstí, že majitel nestihl vůz prodat, než jsem shromáždila potřebnou sumu. Ještě chci Leona přestříkat. Vybrala jsem si fialovou perleť, kterou jsem v Čechách ještě neviděla. Tak snad budu originální,“ usmívá se Dominika.

Ačkoli vlastní řidičský průkaz teprve rok a auto pořídila před třemi měsíci, jezdí prakticky neustále. „Už jsem najela 13 tisíc kilometrů. Na autodromu jsem také poprvé. Na okruhu jsem si dávala pozor, abych se nenechala pohltit tempem auta přede mnou. Těm rychlejším jsem zase spořádaně uhýbala. Nejsem šílenec, chci si jízdu užít,“ popsala Dominika své pocity.

Soutěž The Most Challenge láká stále více zájemců, což se potvrdilo i v pondělí. „Všechny jízdy jsme vyprodaly, což se nám od jara stalo už podruhé. Je vidět, že zejména mladí lidí si chtějí se svým autem užít. Pokud k tomu využijí nabídku uzavřeného areálu, kde jsou pod kontrolou traťových komisařů, je to jen dobře. Snad je to jeden z trendů, jak snížit neradostnou bilanci mrtvých a těžce zraněných na našich silnicích,“ doplnil Jakub Krafek.

Novinkou letošního 4. ročníku soutěže je změna pravidel v podobě zavedení sezonního bodového rating systému. Zahrnuje i možnost koučinku. Soutěžící, kteří ji využijí, obdrží jeden bonusový bod. Koučink lze objednat alespoň s jednodenním předstihem rovněž na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.



V soutěži se počítá nejlepší čas na jedno kolo dosažený v běžně vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami. Podmínkou je platná registrační značka vozu. Důvodem, proč pořadatel přistoupil ke změně pravidel, je podle Krafka větší šance na slušné umístění včetně absolutního prvenství i pro majitele vozů slabších kubatur.

Rating systém platí pro jednu sezonu. Účast v soutěži a dosažení jednotlivých met jsou ohodnoceny body. Absolutním vítězem se stane soutěžící, který shromáždí nejvíce bodů. Může se těšit na tradiční odměnu. Je jí závodní licence, kterou letošní šampion získá po absolvování bezplatné okruhové školy. Usedne také za volant vozu safety car při mosteckém závodním víkendu evropského mistrovství okruhových tahačů Czech Truck Prix v roce 2019. Může také zdarma absolvovat kurz sportovní jízdy Petra Fulína, a to společně se soupeři, kteří dosáhnou nejlepších časů v jednotlivých výkonnostních kategoriích vozidel.

Po čtyřech kolech soutěže je v čele průběžného pořadí soutěžících Robert Špáňa s vozem BMW. Nejlepšího letošního času dosáhl Tomáš Hajšman s vozem Porsche GT4, a to 1:51,055 minuty. Rychlostní rekord soutěže drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR pokořil loni hranici 1:50 minuty, když v jednom z měřených kol dosáhl skvělého času 1:48,194 minuty.