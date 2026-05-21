MSSS Most hledá REFERENTA MAJETKOVÉ SPRÁVY

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent majetkové správy
- – zajišťování administrativní agendy v oblasti správy majetku dle stanovených postupů
- – provádění inventarizace majetku a závazků v souladu s platnou legislativou
- – zpracování inventarizačních soupisů a kontrola souladu fyzického a účetního stavu majetku
- – vedení a průběžná aktualizace evidence majetku (zařízení č. 1)
- – provádění změn v evidenci majetku (zařazení, převody, vyřazení)
- – příprava podkladů pro likvidaci a odpis majetku
- – spolupráce při kontrolách a auditech v oblasti majetku
Minimální požadované vzdělání:
– střední vzdělání s maturitní zkouškou – vyšší odborné vzdělání výhodou
Osobnostní předpoklady a dovednosti:
- – samostatnost a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům
- – velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
- – pečlivost, smysl pro detail a systematičnost
- – proaktivní přístup a vytváření pozitivní zkušenosti
- – schopnost pracovat v týmu, zaujetí a pokora
- – výborné dovednosti v oblasti time managementu
- – schopnost stanovení priorit při plnění povinností, řešení úkolů
- – dovednosti zdvořilé a profesionální komunikace
- – trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
Nabízíme:
- – zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci
- – odpovídající mzdové ohodnocení
- – týden dovolené navíc
- – 5 sick days
- – příspěvek na stravování
- – příspěvek na penzijní připojištění
Platové zařazení:
V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě náleží 8. platová třída
Pracovní poměr:
- zkrácený pracovní úvazek v rozsahu 4 hodin denně (20 hodin týdně)
- pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením (OZP)
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška do výběrového řízení v podobě strukturovaného životopisu musí být doručena nejpozději do 31. května 2026 – 12 hodin.
Součástí přihlášky musí být motivační dopis.
Způsob podání přihlášky:
osobně na sekretariátu nebo písemně na adresu:
Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace Barvířská 495
434 01 Most
v zalepené obálce zřetelně označené: „NEOTVÍRAT – VŘ – Referent majetkové správy“
Předpokládaný nástup: dle dohody
Místo výkonu práce: Most
Délka a druh pracovního poměru: zkrácený úvazek