MSSS Most hledá REFERENTA MAJETKOVÉ SPRÁVY

Městská správa sociálních služeb v Mostě – p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

                         Referent majetkové správy

  • –  zajišťování administrativní agendy v oblasti správy majetku dle stanovených postupů
  • –  provádění inventarizace majetku a závazků v souladu s platnou legislativou
  • –  zpracování inventarizačních soupisů a kontrola souladu fyzického a účetního stavu majetku
  • –  vedení a průběžná aktualizace evidence majetku (zařízení č. 1)
  • –  provádění změn v evidenci majetku (zařazení, převody, vyřazení)
  • –  příprava podkladů pro likvidaci a odpis majetku
  • –  spolupráce při kontrolách a auditech v oblasti majetku

    Minimální požadované vzdělání:

    – střední vzdělání s maturitní zkouškou – vyšší odborné vzdělání výhodou

    Osobnostní předpoklady a dovednosti:

  • –  samostatnost a odpovědný přístup ke svěřeným úkolům
  • –  velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office)
  • –  pečlivost, smysl pro detail a systematičnost
  • –  proaktivní přístup a vytváření pozitivní zkušenosti
  • –  schopnost pracovat v týmu, zaujetí a pokora
  • –  výborné dovednosti v oblasti time managementu
  • –  schopnost stanovení priorit při plnění povinností, řešení úkolů
  • –  dovednosti zdvořilé a profesionální komunikace
  • –  trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost

    Nabízíme:

    • –  zajímavou pracovní příležitost ve stabilní organizaci
    • –  odpovídající mzdové ohodnocení
    • –  týden dovolené navíc
    • –  5 sick days
    • –  příspěvek na stravování
    • –  příspěvek na penzijní připojištění

Platové zařazení:

V souladu s příslušnými právními předpisy – nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě náleží 8. platová třída

Pracovní poměr:

  • zkrácený pracovní úvazek v rozsahu 4 hodin denně (20 hodin týdně)
  • pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením (OZP)

    Lhůta pro podání přihlášky:

    Přihláška do výběrového řízení v podobě strukturovaného životopisu musí být doručena nejpozději do 31. května 2026 – 12 hodin.
    Součástí přihlášky musí být motivační dopis.

    Způsob podání přihlášky:
    osobně na sekretariátu nebo písemně na adresu:

    Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace Barvířská 495
    434 01 Most

    v zalepené obálce zřetelně označené: „NEOTVÍRAT – VŘ – Referent majetkové správy“

    Předpokládaný nástup: dle dohody
    Místo výkonu práce: Most
    Délka a druh pracovního poměru: zkrácený úvazek

