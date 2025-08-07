MSSS Most zve na Hipodrom na letní setkání seniorů

Mětská správa sociálních služeb Most zve na „Letní setkání seniorů 2025 – aneb energie máme dost“, které se uskuteční ve středu 27. srpna od 9:00 do 12:00 na Hipodromu v Mostě.
Tato akce, pořádaná MSSS Most, je tradičním multigeneračním setkáním, jehož cílem je propojit seniory, jejich rodiny a širokou veřejnost napříč generacemi. K účasti jsou zváni nejen senioři, ale i jejich děti a vnoučata – program bude bohatý a zábavný pro všechny věkové kategorie.
Vstupenky jsou již nyní k zakoupení na sekretariátu MSSS v Mostě – p. o. Doporučuje se zakoupení nejpozději do 15. 8., jelikož kapacita je omezená.