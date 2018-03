Muž byl obviněn z pokusu vraždy

Krajští policisté obvinili ze spáchání pokusu zvlášť závažného zločinu vraždy 59letého muže. Podle nich měl v sobotu 3. března 2018 v bytě v Jirkově na Chomutovsku napadnout 81letou ženu, se kterou je v příbuzenském vztahu. Poškozená po útoku utrpěla velmi vážná zranění. Muže zadrželi policisté krátce po činu. Podle nich se na agresi zřejmě podepsal i alkohol. Při provedené dechové zkoušce hodnota alkoholu ukázala téměř 3 promile.

Na obviněného byla na základě podnětu policistů uvalena vazba. V případě uznání viny mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí do deseti do osmnácti let.