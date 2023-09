Muž kradl v hotelovém pokoji

Mostečan připravil turistům z Frýdku Místku nepříjemné překvapení. Policisté z obvodního oddělení předali sdělení podezření 37letému muži hned z několika trestných činů, a to z krádeže vloupáním, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Dalo by se říct, že troufalý podezřelý chytil příležitost za pačesy. V hlubokých nočních hodinách, když už se blížil konec prázdnin, neodolal pohledu na pootevřené okno jednoho z mosteckých hotelů. Vyšplhal do více než dvoumetrové výšky a vlezl do pokoje, kde byli ubytovaní hosté. Během toho, co nic netušící návštěvníci hotelu spali, muž místnost prohledal. Pokoj pak zase stejnou cestou potichu opustil. Poškozená žena ovšem po ránu postrádala z nočního stolku mobilní telefon, peněženku s platební kartou, penězi a osobními doklady. Vše v hodnotě 6500 korun. Policisté se případem začali intenzivně zabývat a získané poznatky je dovedly právě k 37letému muži. Ten se ke všemu doznal. Odcizený telefon prý prodal za 400 korun, peníze utratil a zbytek věcí vyhodil. Ukázalo se, že Mostečan byl již Okresním soudem v Ústí nad Labem za majetkovou trestnou činnost potrestán několika měsíčním odnětím svobody. Bude-li podezřelý uznán vinným i v tomto případě, za mříže se může vrátit až na tři roky.