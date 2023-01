Muž v Hamru škrtil chlapce

Na hamerském obvodním oddělení si převzal sdělení podezření 26letý muž z Kladna ze spáchání trestného činu výtržnictví. Ten měl před samotným závěrem roku na chodníku chytit pod krkem nezletilého chlapce. Zřejmě se inspiroval známým kresleným seriálem se žlutými postavami, kde otec škrtí svého syna. Podle policejního protokolu podezřelý totiž s mladým hochem cloumal ze strany na stranu. Pak použil nejspíš nějaký okoukaný chvat z akčního filmu a poškozeného povalil na zem. Muž z Kladna se prý domníval, že na něj klučina bezdůvodně zvonil, tak si to s ním šel vyřídit. Nezletilý sice vyhledal lékařské ošetření, ale vše zůstalo jen u pohmožděnin a škrábanců. Hamerští policisté vedou ve věci zkrácené přípravné řízení. Za takové hrubé jednání na veřejně přístupném místě je v případě odsouzení zákonem stanovena horní hranice trestu až do výše dvou let.