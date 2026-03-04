Muzikál Mamma Mia! slibuje být jednou z největších mosteckých divadelních událostí sezony

Fenomenální muzikál Mama Mia! plný nestárnoucích hitů skupiny ABBA, který dobýval kina po celém světě, se přesouvá na divadelní prkna mosteckého divadla. Premiéru, která se uskuteční 6. března, divadlo vyprodalo dřív, než herci vůbec začali tento první letošní počin zkoušet.
Přípravy jednoho z nejúspěšnějších světových muzikálů všech dob Mamma Mia! V mosteckém divadle jdou do finále. Podle ředitele mosteckého divadla a zároveň režiséra tohoto divadelního kusu se diváci se mohou těšit na energickou hudební show plnou nestárnoucích hitů legendární skupiny ABBA, emocí, humoru i romantiky pod taktovkou zkušeného tvůrčího týmu. „Mamma Mia! je titul, který spojuje generace. Nabízí silný příběh o lásce, rodině a hledání sebe sama, a to vše zabalené do hudby, kterou si s námi diváci budou zpívat od prvních tónů,“ říká režisér Filip Nuckolls.
V hlavních rolích se představí Michaela Krausová jako temperamentní a nezávislá Donna a Kateřina Hlubíková v roli její dcery Sophie, která se na prahu dospělosti vydává pátrat po identitě svého otce. Jejich příběh, odehrávající se na malebném řeckém ostrově, přináší směs radosti, nostalgie i dojemných momentů. Zazní ikonické písně jako „Dancing Queen“, „The Winner Takes It All“, „Money, Money, Money“ nebo titulní „Mamma Mia!“, které zazní ve svěžím nastudování s živým orchestrem.
Vzhledem k mimořádnému zájmu o představení Mama Mia! doporučuje divadlo včasnou rezervaci.