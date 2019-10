Mýtus atom v oblastním muzeu

Mostecké oblastní muzeum a galerie chystá už příští týden další vzrušující expozici a kulturní lahůdku. Již od 11. října nabídne výstavu pod názvem Po stopách uranu: Mýtus atom. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. října od 17 hodin.

Součástí bude pestrý doprovodný a edukační program pro školy s muzejním pedagogem a se čtením společně s městskou knihovnou. Putovní výstava se uskuteční v rámci přeshraniční spolupráce s Městským a hornickým muzeem ve Freibergu, a to v nově opravených výstavních podkrovních prostorách muzea. „Výstava byla již od května zatím instalována ve Freibergu a nyní poputuje do Mostu a odtud na další místa v Čechách i v Německu. U zrodu záměru stálo Městské a hornické muzeum ve Freibergu – městu, kde mimo jiné působí také historicky nejvýznamnější hornická univerzita. Hlavními hybateli jsou především ředitelka muzea Andrea Riedel a historik Rainer Karlsch,“ uvedla Jitka Klímová z oblastního muzea a galerie v Mostě.

Výstava se badatelsky co nejobjektivněji pokouší vyrovnat s velice náročným tématem. Těžba uranu v Krušných Horách totiž zažila největší rozmach v období tzv. studené války a hrála důležitou roli v rámci „závodů ve zbrojení“. Dobývání uranu na české i německé straně hor probíhalo pod nekompromisním dohledem tehdejšího Sovětského svazu. A právě politický rozměr těžby tvrdě dopadal na osudy lidí. Pohled zpět je mementem, přináší poznání, které jen málokterý návštěvník výstavy přijme bez silných emocí. Autoři se zároveň pokusili představit budoucnost uranu, a to zejména v souvislosti s postupnou odstávkou jaderných elektráren v Evropě. Tím se výstava stává vysoce aktuální jak pro dospělé návštěvníky, tak pro školní mládež. Součástí instalace je i výběr z exponátů, zapůjčených těžební společností Wismut GmbH, dále dokumentace léčebného využití radioaktivních látek ale i jaderných zbraní. Součástí doprovodného programu k výstavě je také několik přednášek. Samotnou výstavu můžete v muzeu zhlédnout až do konce ledna 2020.

Pozvánka na přednášky k výstavě „Mýtus atom“