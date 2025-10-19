Na 1. náměstí začala venkovní výstava „Nezapomeňme 80“

Na 1. náměstí odstartovala venkovní výstava Paměť národa s názvem Nezapomeňme 80, která připomíná 80 let od konce druhé světové války.
Expozice prostřednictvím autentických fotografií, textů a svědectví zachycuje osudy lidí, kteří válku prožili, a připomíná hodnotu svobody, odvahy a lidskosti. Součástí výstavy je i příběh mostecké pamětnice Ilony Krylové, která vypráví o smíšené česko-německé rodině, hledání vlastní identity a o tom, jak se měnil Most během války i po ní. Výstava je přístupná do 5. listopadu a nabízí nejen pohled do minulosti, ale i důležité připomenutí, že paměť národa je pamětí nás všech.