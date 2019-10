Na autodrom míří už potřetí prestižní mezinárodní šampionát supersportovních vozů

Potřetí míří na mostecký autodrom prestižní mezinárodní šampionát supersportovních vozů ADAC GT Masters. Po vydařené premiéře v dubnu 2018 a neméně skvělé podívané s mnoha dramatickými momenty letos v květnu se fanoušci mohou těšit na přehlídku silných a rychlých speciálů renomovaných světových značek i v příštím roce. Opět to bude v polovině května, tentokrát od 15. do 17. 5. 2020. Prodej vstupenek autodrom zahájí začátkem prosince.

Závodní víkend na severu Čech nabídne tradičně i vložené série, a to ADAC TCR Germany, ADAC GT4 Germany, Porsche Carrera Cup Germany a Spezial Tourenwagen Trophy, tedy seriál výkonných závodních strojů kategorie cestovních a GT vozů.

„Věříme, že to nebude jen do třetice všeho dobrého. První dva ročníky vyhodnotil promotér jako velmi vydařené a my uděláme všechno proto, aby i ročník 2020 byl z naší strany perfektní. Chceme si tak vytvořit odrazový můstek pro prodloužení smlouvy na pořádání ADAC GT Masters i v dalších sezonách, aby se stal okruh v Mostě nedílnou součástí seriálu. O úspěšnosti závodního víkendu snad svědčí i skutečnost, že oproti loňskému roku se letos pojede o jednu vloženou sérií navíc,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Most bude i v příští sezoně ADAC GT Masters druhou zastávkou celkem sedmidílného seriálu. Česká republika se tak už potřetí zařadí mezi věhlasné okruhy v Německu, Rakousku a Nizozemsku, které významný šampionát hostí.

Šampionát ADAC GT Masters zahájí sezonu 2020 o víkendu 24. až 26. dubna tradičně v německém Oscherslebenu. Po květnovém závodu v Mostě se přesune do rakouského Red Bull Ringu (5. až 7. června). Po delší přestávce seriál bude pokračovat 14. až 16. srpna na německém okruhu v Nürburgringu. Následuje nizozemský Zandvoort ve dnech 21. až 23. srpna. Kdo bude hostitelem zářijového závodního víkendu, který se pojede od 18. do 20., promotér teprve upřesní. Vyvrcholení šampionátu obstará německý okruh Sachsenring (2. až 4. října).

„Ve 14. sezoně seriálu se zaměříme na kontinuitu a osvědčené události. ADAC GT Masters čelí v příštím roce dvěma milníkům: uplyne deset let od premiérového přímého televizního přenosu a těšíme se na jubilejní 200. závod. Všechny závody mohou fanoušci opět sledovat živě a nesestříhané na našem partnerském televizním kanálu SPORT1,“ upřesnil sportovní prezident společnosti ADAC Hermann Tomczyk.

Autodrom postupně zveřejní i další závodní série, které pro sezonu 2020 chystá. Předběžně kalendář nabízí 15 akcí, z toho tři stěžejní závodní víkendy. “Vedle ADAC GT Masters už promotéři potvrdili i dva zbývající superzávody, mezi něž řadíme druhý ročník NASCAR Whelen Euroseries a pochopitelně evropský šampionát tahačů Czech Truck Prix. Do Mostu zavítá poosmadvacáté za sebou, má už svůj pevný termín. Tentokrát to bude víkend 28. až 30. srpna,“ doplnila Jana Svobodová.

Termíny ADAC GT Masters 2020

24. – 26. 4. 2020 Oschersleben (Německo)

15. – 17. 5. 2020 Most (Česká republika)

5. – 7. 6. 2020 Red Bull Ring (Rakousko)

14. – 16. 8. 2020 Nürburgring (Německo)

21. – 23. 8. 2020 Zandvoort (Nizozemí)

18. – 20. 9. 2020 (bude upřesněno)

2. – 4. 10. 2020 Sachsenring (Německo)