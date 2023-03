Na autodromu 24. března probíhá Sraz BMW ///M Day 2023

V pátek 24. března se na Autodromu Most uskuteční další ročník setkání majitelů vozů BMW M – BMW ///M Day 2023. Akce je určena nejen pro majitele BMW M všech modelových řad jakéhokoliv roku výroby, ale přijít podívat se může každý.

Na programu budou během srazu již tradičně i jízdy na okruhu – po registraci na czechmclub.cz a zaplacení poplatku 4000 Kč mohou zájemci vyrazit se svými vozy na trať. Pro zdokonalení řidičských schopností účastníků budou připraveni instruktoři, kteří rádi pomohou s technikou a jízdním stylem. Registrovaní účastníci M-Day budou moci na místě zažít „taxi ride“ s profesionálním řidičem v novém BMW M3 Touring.

Akce začne v 9 hodin, od kdy bude možné využít volných jízd po okruhu, a to až do 13 hodin, kdy bude na programu spanilá jízda na okruhu. Od 14 hodin se opět otevírá možnost volných jízd, a to až do 18 hodin.

Pořadatelé očekávají, že letos dojde k dalšímu překonání posledního rekordu v počtu zúčastněných vozů, očekává se účast 160 vozů. Partnerem akce je opět BMW Group Česká republika, jež přiveze aktuální žhavé novinky výrobního programu divize BMW M – BMW XM a BMW M3 Touring s řadou doplňků M Performance Parts. K vidění bude i již kultovní BMW M3 generace E30. Vystaven bude rovněž motocykl BMW M 1000 RR.