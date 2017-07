Na autodromu se měřila hladina hluku

V úterý 25. července proběhlo na mosteckém autodromu měření hluku. Vedení společnosti Autodrom Most pozvalo členy městské rady na demonstraci měření zdroje hluku – motocyklu . Měření se účastnil primátor Jan Paparega, jeho náměstkyně Markéta Stará a radní Vendulka Balášová a Vlastimil Vozka. Všichni zúčastnění si vyslechli přednášku Ing. Eduarda Stöhra na téma zdroje hluku a jeho měření. Pak jim tento speciálně certifikovaný technik ukázal měření hluku, který produkuje motocykl na závodním okruhu. Přístrojem dánské firmy Brüel & Kjær změřil jízdu závodního motocyklu na cílové rovině, tedy v místě, kde motocykl jede pod plným plynem a ve vysokých otáčkách motoru. První tři kola absolvoval stroj se speciální tlumící vložkou ve výfuku, další tři bez něj. Výsledky měření po nezbytném zpracování dat poskytne vedení autodromu vedení města. Pro město Most to budou cenné informace při řešení problematiky hluku z provozu autodromu, který trápí zejména obyvatele městské části Souš. S iniciací používání tlumící vložky přišlo vedení města, které tento podnět tlumočilo vedení autodromu. Autodrom podnět přijal a uvažuje o zavedení povinnosti používání tlumící vložky u motocyklů pro rok 2018.