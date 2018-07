Na autodromu testovaly další historické monoposty

Fanoušci historických sportovních vozů se možná dočkají v Mostě v akci na dráze dalších skvostů při závodním víkendu The Most Grand Prix, který měl loni premiéru. Snahou vedení společnosti AUTODROM MOST je totiž nabídnout divákům opravdu pestrý program doplněný například o agentury sdružující vlastníky speciálů, které se proháněly v minulosti po světových okruzích při věhlasných závodech typu 24h Le Mans, Interserie, DTM či IndyCar Series. V minulém týdnu si už některé slavné stroje opečovávané novými majiteli vyzkoušely mostecký okruh při testování.

Testovaly zde například dva monoposty Dallara z roku 2008, které se účastnily americké série IndyCar Series. Zdatně jim sekundovaly i závodní speciály, GT vozy a prototypy ze 70. let minulého století až po současnost, například Porsche 911 RSR, Aston Martin Vantage GT3, Audi IMSA, Gumpert Apollo či Audi A4 DTM.

Jezdci vozů jednotlivých sérií přistoupili k testům z bezpečnostních důvodů a také aby si vyzkoušeli možnosti a limity trati. „Vidět a slyšet tyto vozy v akci je pro každého motoristického fanouška závodních speciálů opravdovou lahůdkou,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo Diviš.

Nablýskané skvosty mají mnohdy za sebou slavnou minulost a pilotovali je jezdci zvučných jmen. Nyní se z nich radují noví majitelé z Německa, Rakouska či Švýcarska. Jedním z nich je i sběratel historických modelů supervýkonných vozů Markus Daniel. Shromáždil kolem sebe partu kamarádů se stejnou vášní, kteří společně objíždějí evropské okruhy, aby své miláčky „provětrali“ na dráze.