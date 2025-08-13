Na Benediktu vyrůstá další atraktivní hřiště

Další skvělý nápad z participativního rozpočtu Hejbni Mostem se mění v realitu. Na Benediktu vyrůstá dětské hřiště, tentokrát určené těm nejmenším. Námět na jeho realizaci podala Adéla Paterová Klímová, a protože se nápad líbil i ostatním lidem, dali mu v hlasování zelenou. Dokonce získal nejvíc hlasů ze všech, a stal se tak absolutním vítězem letošního Hejbni Mostem.
V současné době jsou na Benediktu už bagry, které připravují terén pro vybudování tohoto hřiště. To vyroste na uměle vytvořeném kopečku, děti bude lákat atraktivními barvami a chybět na něm nebude nerezová skluzavka a prolézací tunel, doskočiště (takzvaný skákací metr) či polokoule s motivem očí. Zkrátka to, co bude děti motivovat ke hrám a pohybovým aktivitám. Na ploše vyrostou i dvě zahnuté lavice s logem města Mostu, které jistě přivítají nejen děti samotné, ale i jejich dospělý doprovod.
Hřiště vyrůstá nedaleko letos a vloni nově otevřených hřišť v blízkosti vody – prolézacích domečků, kuličkového hřiště s kuličkomatem a přímo u vody umístěnému vodní atrakci s Archimedovým šroubem. Zajímavostí je, že návrh na vybudování vodního hřiště do participativního rozpočtu v roce 2023 podala také Adéla Paterová Klímová. Na opačné straně areálu Benedikt bylo nedávno otevřeno také hřiště vystavěné na základě návrhu podaného do Hejbni Mostem, to je oplocené a je určeno psům. Jak vidno, na „Benďáku“, který nabízí spoustu další možností a atraktivit, si každý najde to své – rodiny s dětmi, dospělí i chovatelé psů.