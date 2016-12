Na divadelní prkna se vrací Charleyova teta

Městské divadlo v Mostě uvede tento pátek 16. prosince v v 19.30 hodin premiéru jedné z nejlepších komedií všech dob, milované herci i diváky – Charleyova teta.

Od své britské premiéry tato výjimečná komedie rychle dobývala celý svět a těšila se vždy mimořádnému diváckému zájmu! Její první londýnská inscenace se hrála denně až do prosince 1896, čímž dosáhla celkem 1466 repríz a na celé čtvrtstoletí tak vytvořila britský rekord v počtu repríz jedné inscenace. Rovněž na americké Broadwayi se jako kasovní trhák hrála plné čtyři roky (1893 až 1897). Brzy se dostala také do Německa, Španělska, Dánska, Švédska, Norska, Itálie, Řecka, Francie, Kanady a dalších zemí. Charleyova teta se tedy stala světově proslulou záhy po své premiéře a zájem o ni nekončí. Byla přeložena do více než třiceti světových jazyků, mimo jiné i do gaelštiny, čínštiny, jazyka zulu či esperanta. Pochopitelně se dočkala i filmových, televizních a hudebních adaptací. Poprvé byla zfilmována už v roce 1915 a filmů bylo podle ní natočeno celkem 18, televizních inscenací přibližně 25. Zfilmován byl také muzikál Kdo je Charley? (1952), který v Americe napsali Frank Loessera a George Abott (1948). Role Fancourta Babberleyho poskytla velkou hereckou příležitost mnoha (nejen) renomovaným hercům, z nichž jmenujme kupříkladu Olivera Hardyho, Syda Chaplina, Emila Janningse, Rexe Harrisona nebo Gustafa Gründgense. Na česká jeviště pronikla Charleyova teta již na konci 19. století – poprvé byla uvedena v Národním divadle roku 1894 v hlavní roli s Jindřichem Mošnou. Babbs patřil k nejúspěšnějším rolím Vlasty Buriana (1932), Lubomíra Lipského (1964), Jozefa Krónera (1964) nebo Jana Hrušínského (1996).

Na jevišti Městského divadla v Mostě je poprvé v jeho poválečných dějinách uvedena Charleyova teta a to v režii Milana Schejbala s Patrikem Jílkem v roli lorda Babberleyho.

První repríza se uskuteční 21. prosince 2016 v 19 hodin a druhá pak 5. ledna 2017 v 19 hodin.