Na Dlouhé Louce u Oseka město otevřelo nové parkoviště

Pro všechny lyžaře, cyklisty, turisty a zkrátka všechny, kteří mají rádi Krušné hory je na Dlouhé Louce u Oseka připraveno nové parkování. Řidiči mohou platit kartou, za ceny nižší, než bylo v místě obvyklé, parkoviště je navíc oplocené a střežené kamerovým systémem.
Společnost Dlouhá Louka resort ve spolupráci s městem Osek u Duchcova připravilo pro všechny milovníky hor zbrusu nové parkoviště, které se nachází přímo v srdci Krušných hor, oblíbené Dlouhé Louce.
„Vyslyšeli jsme žádosti místních i radnice v městě Osek, kterým se nelíbilo, že množí návštěvníci hor parkují všude možně – na komunikacích, soukromých pozemcích zdejších lidí a podobně. Postavili jsme proto nové parkoviště, kde je umístěn moderní parkovací systém s možností platit kartou, telefonem či hodinkami. Místo je ohraničeno a pod kamerovým systémem,“ říká Otakar Gráf z firmy Dlouhá Louka resort.
Kapacita parkoviště je 150 míst a je přístupné sedm dní v týdnu, 365 dní v roce. Nachází zhruba 70 metrů nad restaurací Nad rozcestí na Dlouhé Louce. A vede k němu zdejší a asfaltová komunikace.