Na festival Legendy v Třebívlicích můžete vzít 15. srpna celou rodinu

Chcete vyrazit na festival Legendy v Třebívlicích do zámeckého Vinařství Johann W, ale nemáte pro děti hlídání? Na Summer Mambo Festivalu se myslí i na ty nejmenší. Pořadatel připravil rodinnou piknikovou zónu, kde se o zábavu dětí postarají zkušení animátoři z Legendy MiniClubu, zatímco si rodiče mohou v klidu vychutnat sklenku vína, dobré jídlo nebo večerní koncerty Lou Begy a Stay-C.
Na děti čekají skákací hrady, tvořivé dílny, bublinová show, soutěže a hry, taneční škola Mamba, dobrodružná stezka s cenami a mnoho dalších překvapení…
A co je nejlepší? Legendy MiniClub i Rodinná pikniková zóna zůstávají otevřené i během večerních koncertů. Zatímco děti budou dál objevovat svůj festivalový svět, vy si můžete naplno užít atmosféru večerního koncertu Lou Begy a Stay-C.
Kromě zvýhodněného rodinného vstupného mají děti do 5 let vstup zdarma – https://www.legendyvtrebivlicich.cz/stay-c-lou-bega